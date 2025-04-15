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Жена Эрнста появилась на публике с тремя детьми

Актриса Софья Эрнст посетила Третьяковскую галерею с тремя детьми

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста появилась на публике с тремя детьми. Актриса Софья Эрнст рассказала в соцсети, что привела дочерей и сына в Третьяковскую галерею.

Софья Эрнст с детьми, фото: соцсети
Софья Эрнст с детьми, фото: соцсети
Софья Эрнст с сыном, фото: соцсети
Софья Эрнст с сыном, фото: соцсети

«Я решила, что будет преступлением не показать детям настоящее буйство цвета в живописи. И мы совершили набег на Третьяковскую галерею. В последний день посетили отличную выставку “Адепты красного. Малявин & Архипов”. После экскурсии мы были упоенные, наполненные и благодарные», — поделилась артистка.

Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 31 год, она живет в Нью-Йорке, где занимается живописью и фотографией.