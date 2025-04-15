Кинолента вышла на экраны в 1995 году и пришлась по вкусу как зрителям, так и кинокритикам. Фильм номинировался на семь «Оскаров», из которых на долю Эммы Томпсон пришлось сразу два: за лучшую женскую роль и за лучший сценарий. Это единственный случай в истории, когда один и тот же человек претендовал на эти две награды одновременно. Правда, в результате актерская статуэтка ушла Холли Хантер за роль в фильме «Пианино». Но сценарный «Оскар» по праву достался Томпсон. Также за «Разум и чувства» она удостоилась премии BAFTA и «Золотого глобуса». По сей день ее экранизация Джейн Остин считается одной из лучших.