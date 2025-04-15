Британская актриса Эмма Томпсон родилась 15 апреля 1959 года в актерской семье. У выросшей среди деятелей искусства девочки было немного шансов стать не артисткой. Но Томпсон не просто пошла по стопам родителей. Она стала одной из самых востребованных и узнаваемых актрис Британии, получившей также широкую известность за рубежом.
За четыре с лишним десятилетия работы Эмма Томпсон сыграла около сотни ролей и получила несколько десятков наград, включая два Оскара, три премии BAFTA, два «Золотых глобуса» и так далее. Среди работ Томпсон нет таких, которые были бы выполнены спустя рукава. Но некоторые из фильмов стали для актрисы по-настоящему знаковыми. Рассмотрим их подробнее.
«Тутти Фрутти» и «Фортуна войны»
В начале карьеры Эмма Томпсон участвовала в театральных постановках и снималась в простеньких комедийных скетч-шоу, транслировавшихся по второстепенным британским телеканалам. Упорный труд принес результаты, и в 1987 году актриса получила свою первую крупную награду. Британская академия кино и телевизионных искусств удостоила ее премии BAFTA TV за роли в мини-сериалах «Тутти Фрутти» и «Фортуна войны».
Действие комедийно-драматического сериала «Тутти Фрутти» разворачивается в 1986 году в Шотландии. Популярная рок-группа Majestics готовится к турне по родному краю, но внезапно ее солист гибнет в автокатастрофе. В состав экстренно включают младшего брата погибшего и его подружку Сьюзи Кеттлз (Эмма Томпсон), после чего группа выдвигается навстречу приключениям. До финала доживают не все, но команда главных героев все-таки дает концерт на одной из самых заслуженных площадок Глазго.
В центре второго сериала, основанного на автобиографических романах Оливии Мэннинг, жизнь молодой супружеской пары накануне и во время Второй мировой войны. Преподаватель английской литературы Гай Прингл и его жена встречают начало боевых действий в Бухаресте. Оттуда они убегают сначала в Грецию, а затем в Египет. Роли Гая и Хариет Прингл исполнили Кеннет Брана и Эмма Томпсон. Этот творческий дуэт вскоре перерос в семейный союз, а также принес Томпсон награду BAFTA за лучшую женскую роль.
«Говардс-Энд»
Спустя пять лет после первой крупной награды Томпсон добивается настоящего признания. Прорывным стал фильм Джеймса Айвори по роману Эдварда Моргана Форстера «Говардс-Энд». Главные роли в нем исполнили Эмма Томпсон и Энтони Хопкинс.
Картина переносит зрителя в эдвардианскую Британию начала XX века. Судьбы трех семей, принадлежащих к разным классам общества, сплетаются вокруг поместья Говардс-Энд, в котором проживают циничные и грубые богачи Уилкоксы. Судьба сводит их с семейством Шлегель, представляющим просвещенную буржуазию, а затем на горизонте появляются представители беднейшего класса Басты. Связующим звеном между семьями является Маргарет Шлегель в исполнении Эммы Томпсон. Именно она находит общий язык с матерью семейства Уилкоксов Рут и пытается спасти от нищеты обаятельного, но бедного клерка Леонарда Баста.
На роль Маргарет Шлегель Томпсон буквально напросилась. Она вела продолжительную переписку с режиссером, и не прогадала. «Говардс-Энд» имел оглушительный успех. Более 50 номинаций, включая девять заявок на «Оскар», восторженные рецензии критиков, солидные кассовые сборы. Фильм получил три статуэтки Американской киноакадемии, из которых награда за лучшую женскую роль досталась Эмме Томпсон. Также она завоевала BAFTA, «Золотой глобус» и премию Национального совета кинокритиков США.
«Разум и чувства»
Фильм «Говардс-Энд» окончательно укрепил за Томпсон амплуа актрисы, играющей сдержанных, интеллектуальных и ироничных женщин. Но полностью раскрыть эти качества ей помогла роль рассудительной Элинор Дэшвуд в экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства». В этой киноленте она выступила не только как актриса, но и как автор сценария.
Сюжет картины в целом совпадает с книжным. Лишившиеся главы семейства мать и сестры Эшвуд переезжают в предоставленный дальним родственником коттедж в Девоншире. Там они знакомятся с соседями, пытаются выстроить быт и личную жизнь, переживают любовные страсти и горькие разочарования, чтобы в конце обрести свое счастье.
Кинолента вышла на экраны в 1995 году и пришлась по вкусу как зрителям, так и кинокритикам. Фильм номинировался на семь «Оскаров», из которых на долю Эммы Томпсон пришлось сразу два: за лучшую женскую роль и за лучший сценарий. Это единственный случай в истории, когда один и тот же человек претендовал на эти две награды одновременно. Правда, в результате актерская статуэтка ушла Холли Хантер за роль в фильме «Пианино». Но сценарный «Оскар» по праву достался Томпсон. Также за «Разум и чувства» она удостоилась премии BAFTA и «Золотого глобуса». По сей день ее экранизация Джейн Остин считается одной из лучших.
«Реальная любовь»
Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. Эту истину Эмма Томпсон подтвердила своим появлением в романтической комедии Ричарда Кертиса «Реальная любовь».
Рождественская история построена в виде причудливо сочетающихся эпизодов девяти различных сюжетных линий. Большинство из них заканчиваются хорошо, но только не для героини Эммы Томпсон по имени Карен. В кармане супруга Гарри (Алан Рикман) она находит золотой кулон и решает, что это подарок ей на Рождество. Однако украшение уходит секретарше мужа, а Карен в качестве подарка находит под елкой музыкальный диск.
Обнаружив и осознав измену она уходит в спальню, чтобы скрыть слезы. Проходит минута, и из потерявшей все женщины Карен вновь превращается в примерную мать и жену, хотя горечь от краха семейного счастья нет-нет, да проступает на ее лице. Эта полутораминутная сцена является одной из самых сильных в фильме, хотя в целом он должен дарить приятные эмоции.
За роль Карен Эмма Томпсон была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Сама актриса впоследствии отмечала, что именно эту ее работу чаще других вспоминают поклонники. А сцену в спальне она смогла сыграть благодаря собственному жизненному опыту.
«Спасти мистера Бэнкса»
В биографической трагикомедии Джона Ли Хэнкока Томпсон сыграла главную женскую роль писательницы Памелы Треверс. Автор книг о няне Мэри Поппинс отправляется в Лос-Анджелес на встречу с Уолтом Диснеем (Том Хэнкс), который мечтает экранизировать ее произведения, но не может добиться разрешения.
Весь фильм Дисней обхаживает чопорную англичанку, пытается вдохнуть в нее магию своей студии. Но добивается успеха только когда заглядывает в прошлое писательницы и обнаруживает глубинную связь между ее отцом и мистером Бэнксом — главой семейства, в которое приходит Мэри Поппинс.
В картине «Спасти мистера Бэнкса» Эмма Томпсон еще раз демонстрирует свой талант играть женщин через интеллект и иронию, а не через эмоции. Ее исполнение роли Памэлы Треверс заслужило наивысшие похвалы кинокритиков. Актрису номинировали на 18 различных наград, включая BAFTA, «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США, «Спутник» и «Сатурн».