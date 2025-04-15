Актер Курцын: «Оскар» за трюки вдохнет новую жизнь в каскадерское искусство

«Но могу вам сказать, что осталось большое количество каскадеров, которые работают по старой школе, выполняют опасные трюки вживую. Зритель всегда это видит. Почему это очень круто работало с Джеки Чаном в свое время? Потому что зритель видел исполнение трюков без монтажа. Это всегда завораживает в кадре, зритель всегда чувствует обман. Поэтому будущее за фильмами, которые будут удивлять, а дополнительные инструменты только помогают это делать», — заявил он.