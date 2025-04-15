Актер Курцын: «Оскар» за трюки вдохнет новую жизнь в каскадерское искусство

Введение Американской академией кинематографических искусств и наук новой номинации «Достижения в области постановки трюков» может стать важным шагом для популяризации каскадерского искусства. Такое мнение в беседе с НСН выразил актер театра и кино, каскадер и соучредитель Театра каскадеров «Ярфильм» Роман Курцын. Он считает, что появление этой категории на «Оскаре» будет мощной мотивацией для специалистов, чья работа остается зачастую незамеченной зрителями.
Курцын признался, что для него это стало крайне радостной новостью, и он испытывает чувство гордости за каскадеров. Он отметил, что относится к представителям этой профессии с большим уважением, поскольку они выкладываются на съемочной площадке, рискуют жизнями и создают героев, которыми восхищается аудитория. По словам актера, в экшн-фильмах на долю каскадеров приходится до 60% сцен, однако почести и признание чаще получают актеры, хотя зритель даже не подозревает, кто стоит за зрелищными трюками.
Актер добавил, что несмотря на активное развитие технологий и использование визуальных эффектов, живое исполнение трюков по-прежнему остается уникальным элементом кино.
«Но могу вам сказать, что осталось большое количество каскадеров, которые работают по старой школе, выполняют опасные трюки вживую. Зритель всегда это видит. Почему это очень круто работало с Джеки Чаном в свое время? Потому что зритель видел исполнение трюков без монтажа. Это всегда завораживает в кадре, зритель всегда чувствует обман. Поэтому будущее за фильмами, которые будут удивлять, а дополнительные инструменты только помогают это делать», — заявил он.
Ранее Курцын рассказал, как театр изменил его жизнь.