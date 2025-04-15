Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Реверса» хотел бы, чтобы картина вышла в прокат в Донбассе

Иван Твердовский отметил, что в Донбассе есть отдельные кинотеатры, которые еще работают
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм «Реверс», рассказывающий о работе зарубежных журналистов в зоне СВО, мог бы выйти в прокат в Донбассе, где проводились съемки картины. Такое пожелание высказал в интервью ТАСС режиссер фильма Иван Твердовский.

«Это было бы очень здорово не только для нашего фильма, а в целом для нашей киноиндустрии, чтобы жители этих регионов смогли смотреть новые фильмы, которые выпускаются в прокат. Мне очень хочется, чтобы у большего числа жителей Донбасса появилась возможность на эти ощущения и эмоции», — рассказал режиссер.

Твердовский отметил, что в Донбассе есть отдельные кинотеатры, которые еще работают, а Министерство культуры РФ и другие ведомства сейчас активно занимаются вопросом восстановления кинопроката в регионе.

Премьера фильма «Реверс» режиссера Ивана Твердовского состоится 18 апреля в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.