Режиссер «Реверса» хотел бы, чтобы картина вышла в прокат в Донбассе

«Это было бы очень здорово не только для нашего фильма, а в целом для нашей киноиндустрии, чтобы жители этих регионов смогли смотреть новые фильмы, которые выпускаются в прокат. Мне очень хочется, чтобы у большего числа жителей Донбасса появилась возможность на эти ощущения и эмоции», — рассказал режиссер.