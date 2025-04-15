Кто сказал, что в сказках добро всегда побеждает зло? Это совсем не так. Более того, даже знакомые с детства истории со счастливым концом можно обыграть так, что малолетним зрителям лучше на подобные фильмы не приходить. Да и взрослые после такого кино рискуют не заснуть. В руках опытных сценаристов и режиссеров волшебные сказки подчас предстают мрачными историями, полными жестокости и темной магии. Причем за последние десятилетия интерес к таким превращениям заметно вырос. Рассказываем о пяти фильмах-сказках, способных потрепать нервы даже самому искушенному зрителю.
«Носферату, симфония ужаса»
На заре кинематографа, в 1922 году немецкий режиссер Фридрих Мурнау снял немой фильм «Носферату, симфония ужаса», являющийся первой известной экранизацией романа Брэма Стокера про графа Дракулу. Снял без прав на экранизацию, потому по решению суда все копии картины необходимо было уничтожить. К счастью, несколько копий сохранилось.
Сюжет фильма незначительно отличается от книги, хотя режиссер изменил место действия и имена главных героев. Агент по недвижимости Томас Хуттер отправляется в Трансильванию к некому графу Орлоку, чтобы продать ему дом в своем родном (вымышленном) городе Висборге. На месте выясняется, что граф ведет крайне загадочный образ жизни, а жители окрестных деревень боятся его до дрожи.
Орлок, оказавшийся вампиром Носферату, интересуется медальоном с портретом жены Хуттера — Элен. И когда агенту по недвижимости удается бежать, отправляется следом за ним в Висборг. Там вампир разворачивается в полную силу, и только благодаря самопожертвованию Элен Хуттер зло удается остановить.
Сейчас «Носферату, симфония ужаса» — признанная классика. Влияние этого фильма на последующее развитие мирового кинематографа сложно переоценить. Неудивительно, что, спустя сто лет после выхода оригинальной картины, режиссер Роберт Эггерс снял ремейк под названием «Носферату», практически не изменив сюжет. Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в серии фильмов «Оно», Николас Холт, ранее прославившийся как Зверь из «Людей Икс», и дочка Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.
«Братья Гримм»
Якоб и Вильгельм Гримм — немецкие лингвисты, жившие в первой половине XIX века. Прославились они сборниками сказок, написанными под влиянием местного фольклора. Однако, по версии Терри Гиллиама, в основу сказок легли приключения братьев, случившиеся с ними в молодости.
Фильм переносит зрителя в Германию начала позапрошлого века. Братья Уилл и Джейк Гримм в исполнении Мэтта Дэймона и Хита Леджера мотаются по немецкому захолустью, промышляя изгнанием подставной нечисти на глазах доверчивой провинциальной публики. В какой-то момент они оказываются в «заколдованном лесу» и внезапно понимают, что лес заколдован.
Картина получила довольно прохладные отзывы критиков и собрала в прокате немногим больше 100 миллионов долларов при бюджете в 80 млн. Тем не менее, визуальные эффекты не оставили равнодушными любителей творчества Терри Гиллиама.
«Лабиринт фавна»
На дворе лето 1944 года. Пережившая кровавую гражданскую войну Испания находится под диктатом Франко. Карательные отряды правительства добивают остатки партизан. Одним из таких отрядов командует капитан Видаль, который привозит в свой лагерь беременную жену и ее дочь от прошлого брака Офелию — главную героиню фильма.
Неподалеку от лагеря Офелия обнаруживает развалины старого лабиринта, а ночью к ней прилетает фея и уводит в этот лабиринт. Девочку встречает фавн, который объясняет, что на самом деле она является реинкарнацией принцессы Муанны, бежавшей из волшебной страны и потерявшей дорогу назад. Чтобы вернуться, ей необходимо пройти три испытания, но сделать это не просто.
Режиссер Гильермо дель Торо снял на редкость мрачное фэнтези, в котором ужасы гражданской войны в Испании соседствуют с жуткими картинками волшебного мира. Визуальный ряд, вдохновленный полотнами Франсиско Гойи, вселяет трепет в сердца зрителей. При этом картинка цепляет и не отпускает до самого финала.
Вышедший в 2006 году фильм собрал целый букет престижных наград, включая три «Оскара», премии BAFTA, «Золотой глобус» и так далее. Исполнительница роли Офелии Ивана Бакеро получила за свою работу премию «Сатурн» как лучшая молодая актриса.
«Красная Шапочка»
В 2011 году на мировые экраны вышел романтический ужастик под названием «Красная Шапочка». В новом переосмыслении знакомой всем детям сказки братьев Гримм главная героиня по имени Валери не таскает по лесу никаких пирожков. Вместо этого она носит в сердце любовь к лесорубу Питеру, хотя выйти замуж должна за сына кузнеца по имени Генри.
Ситуацию осложняет волк-оборотень, обитающий в лесу рядом с деревней Даггерхорн, где и разворачивается действие фильма. Крестьяне безуспешно пытаются задобрить монстра жертвами, устраивают на него охоту и даже привлекают к делу заезжего специалиста по истреблению оборотней в исполнении Гари Олдмана. Но справиться с чудовищем удается лишь Валери и Питеру.
Режиссером картины выступила Кэтрин Хардвик, на счету которой значились подростковая драма «Тринадцать» и первая часть фэнтезийной киноэпопеи «Сумерки». Продюсером стал Леонардо ДиКаприо, а на главную роль назначили уже достаточно опытную и популярную Аманду Сайфред.
«Белоснежка и охотник»
Еще одна сказка братьев Гримм легла в основу фэнтезийного боевика «Белоснежка и охотник». Сюжет в общих чертах следует оригинальной истории. Злая мачеха, захватившая власть в королевстве Белоснежки, пытается убить более красивую падчерицу. Та спасается бегством, обретает верных друзей и восстанавливает справедливость. Но если в сказке действие в основном носит мирный характер, то фильм 2012 года изобилует батальными сценами.
Так, в финале Белоснежка не выходит замуж за принца, разбудившего ее поцелуем, а сражается в смертельном поединке с мачехой. Параллельно идет битва за королевство, в которой принимает участие диверсионный отряд из семи гномов.
За сценарий будущего фильма Ивэн Догерти взялся еще в 2003. Но спустя два года, после провала «Братьев Гримм», работа застопорилась. Казалось, что мрачное фэнтези никогда не найдет своего зрителя. Однако к началу десятых настроения в обществе переменились и фильм получил зеленый свет.
В режиссерском кресле оказался дебютант Руперт Сандерс, зато на главные роли назначили уже опытных Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Криса Хемсворта, а также подающего надежды Сэма Клафлина.