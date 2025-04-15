Кто сказал, что в сказках добро всегда побеждает зло? Это совсем не так. Более того, даже знакомые с детства истории со счастливым концом можно обыграть так, что малолетним зрителям лучше на подобные фильмы не приходить. Да и взрослые после такого кино рискуют не заснуть. В руках опытных сценаристов и режиссеров волшебные сказки подчас предстают мрачными историями, полными жестокости и темной магии. Причем за последние десятилетия интерес к таким превращениям заметно вырос. Рассказываем о пяти фильмах-сказках, способных потрепать нервы даже самому искушенному зрителю.