Марк Эйдельштейн ответил на вопрос об эмиграции после успеха в Голливуде

Звезда американского независимого фильма «Анора», ставшего открытием прошлого года, заявил, что Россия — это его дом. В последние годы Эйдельштейн принял участие в нескольких знаковых российских проектах. Среди них — главная роль в фантастическом фильме «Сто лет тому вперед».