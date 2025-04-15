Даже успешные и богатые знаменитости не могут быть защищены от хронических и даже смертельных болезней. На днях американский актер Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Эйфория» и «Анатомия страсти», сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС).
По словам Дэйна, он продолжает работу и готовится к съемкам третьего сезона «Эйфории», которые стартуют 14 апреля. Актер также обратился с просьбой уважать личное пространство его семьи.
Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, — редкое нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Болезнь приводит к прогрессирующей мышечной слабости, нарушению речи, глотания и дыхания. Согласно данным клиники Mayo, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет от трех до пяти лет, однако возможны индивидуальные отклонения.
В разные годы диагноз БАС получали и другие деятели шоу-бизнеса. Среди них: Кеннет Митчелл, Аарон Лазар, Роберта Флэк, Джон Дрискелл Хопкинс, Эрик Стивенс, Джо Бонсалл. Самым известным пациентом с длительным течением БАС остается физик Стивен Хокинг, проживший с этим заболеванием более 50 лет. Рассказываем, какие еще актеры борются с тяжелыми и неизлечимыми болезнями.
Брюс Уиллис
В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована афазия — расстройство речи, влияющее на способность говорить, понимать речь, читать и писать. В феврале 2023 года диагноз был уточнен: у Уиллиса выявлена лобно-височная деменция (ЛВД). Семья Уиллиса отметила, что сейчас способов лечения этой болезни не существует, но выразила надежду на изменение ситуации в ближайшие годы.
После постановки диагноза Уиллис завершил актерскую карьеру. Сейчас он находится под постоянной заботой семьи. Его супруга Эмма Хеминг и бывшая жена Деми Мур, а также пять дочерей, активно поддерживают актера и делятся информацией о его состоянии в социальных сетях.
В настоящее время болезнь прогрессирует: у Уиллиса наблюдаются серьезные нарушения речи и памяти. Несмотря на это, в январе 2025 года Брюс Уиллис впервые после постановки диагноза вышел на публику, чтобы поблагодарить спасателей, принимавших участие в тушении пожаров в Калифорнии.
Селена Гомес
В 2015 году у американской актрисы и певицы Селены Гомес была диагностирована системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма. В результате болезни у нее развилась почечная недостаточность, и в 2017 году ей была проведена трансплантация почки, донором стала ее подруга Франсия Райса.
В 2020 году Гомес сообщила, что ей поставлен диагноз биполярного расстройства. Она рассказала о своем опыте в документальном фильме «Селена Гомес: мой разум и я», где подробно описала борьбу с психическим здоровьем, включая периоды депрессии и тревожности. Актриса призналась, что из-за своих заболеваний она не может иметь детей, но она рассматривает возможность стать матерью через суррогатное материнство или усыновление.
Из-за проблем со здоровьем она столкнулась с лишним весом. После этого на Гомес обрушилась критика ее внешности. В августе 2023 года артистка сообщила, что пережила еще одну операцию после перелома руки.
В 2020 году Гомес основала фонд Rare Impact Fund, целью которого является поддержка психического здоровья молодежи. Фонд финансируется за счет 1% от продаж ее косметического бренда Rare Beauty и направлен на расширение доступа к услугам психического здоровья для молодых людей по всему миру.
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», с 1991 года живет с диагнозом болезнь Паркинсона. На момент постановки диагноза актеру было 30 лет, однако публично он сообщил об этом лишь в 1998 году. В 2000 году Фокс завершил активную актерскую карьеру, сосредоточившись на борьбе с заболеванием и благотворительной деятельности.
В 1998 году Фокс основал фонд Michael J. Fox Foundation, который стал одним из крупнейших частных спонсоров исследований болезни Паркинсона. Фонд финансирует научные проекты, включая исследования стволовых клеток и разработку новых методов лечения. В 2022 году актер был удостоен специальной премии «Оскар» за вклад в борьбу с заболеванием.
В 2023 году на платформе Apple TV+ вышел документальный фильм «Неизменный: Майкл Дж. Фокс», в котором актер откровенно рассказывает о жизни с болезнью, борьбе с депрессией и алкоголизмом, а также о принятии своего состояния. Фокс подчеркивает, что несмотря на свою болезнь, он сохраняет оптимизм и продолжает активную общественную деятельность.
Сэльма Блэр
Американская актриса Сэльма Блэр известная по ролям в фильмах «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», в августе 2018 года объявила о своем диагнозе — рассеянный склероз (РС). Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует миелиновую оболочку нервных волокон, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов.
В декабре 2018 года Сэльма Блэр опубликовала фотографию, на которой впервые использует трость. С тех пор она регулярно применяет ее для опоры. Впервые после постановки диагноза актриса появилась с тростью на публике в 2019 году на вечеринке Vanity Fair, приуроченной к церемонии вручения премии «Оскар».
Теперь актриса рассказывает о своей жизни с рассеянным склерозом. В 2021 году вышел документальный фильм «Знакомьтесь, Сэльма Блэр», в котором актриса поделилась своим опытом борьбы с болезнью, включая прохождение химиотерапии и трансплантации стволовых клеток. Эти процедуры помогли ей достичь ремиссии, и с 2021 года ее состояние стабилизировалось.
Джиджи Хадид
Американская супермодель Джиджи Хадид в 2016 году сообщила, что у нее диагностирована болезнь Хашимото — хроническое аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Это состояние может вызывать усталость, нарушения терморегуляции, изменения веса и другие симптомы.
Хадид открыто рассказала о своем диагнозе в ответ на критику, связанную с изменениями ее внешности. Она подчеркнула, что болезнь Хашимото повлияла на ее метаболизм и общее состояние здоровья. Модель отметила, что благодаря медицинской помощи ей удалось стабилизировать свое состояние и продолжить профессиональную деятельность.
Белла Хадид
Сестра Джиджи, американская супермодель Белла Хадид, с 2012 года страдает от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей. Заболевание также было диагностировано у ее матери Иоланды и младшего брата Анвара.
В 2023 году у Хадид произошло обострение болезни, спровоцированное стоматологической операцией. Модель прошла более 100 дней интенсивного лечения, включая капельницы и другие медицинские процедуры. Хадид отметила, что несмотря на трудности, этот опыт сделал ее сильнее и помог стать тем человеком, которым она является сегодня.
После завершения курса лечения в 2024 году Белла Хадид вернулась к модельной карьере и вновь появилась на подиуме.
Ким Кардашьян
Американская предпринимательница и модель Ким Кардашьян с 2011 года страдает от псориаза — хронического аутоиммунного заболевания кожи. В 2019 году у нее также был диагностирован псориатический артрит, который вызывает воспаление суставов.
В феврале 2024 года Кардашьян сообщила об обострении псориаза, сопровождавшемся воспалением и покраснением кожи на ноге. Она отметила, что не может определить причину вспышки заболевания, поскольку не меняла свой рацион питания и перепробовала различные средства для борьбы с недугом.
В 2019 году в одном из эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кардашьян получила положительные анализы на антитела волчанки и ревматоидного артрита. Однако ее лечащий врач подчеркнул, что наличие антител не подтверждает наличие заболевания. Кардашьян сообщила, что испытывает онемение конечностей, головные боли и общую слабость.