В 2020 году Гомес сообщила, что ей поставлен диагноз биполярного расстройства. Она рассказала о своем опыте в документальном фильме «Селена Гомес: мой разум и я», где подробно описала борьбу с психическим здоровьем, включая периоды депрессии и тревожности. Актриса призналась, что из-за своих заболеваний она не может иметь детей, но она рассматривает возможность стать матерью через суррогатное материнство или усыновление.