«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. Даня выпустил клип, в котором он танцует на улицах Лос-Анджелеса. В этот момент Шон как раз работал над сценарием. Он увидел Даню и подумал: “О! Анора могла бы влюбиться в этого пацана!” Шон начал раскручивать его образ. Даня тогда был в Америке. Для Шона он был главным референсом, и в целом он хотел видеть только его», — признался актер в шоу «Вписка».