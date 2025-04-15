Марк Эйдельштейн рассказал, как создавался образ его героя в нашумевшем фильме «Анора». В картине 23-летний актер сыграл Ивана, сына русского олигарха, который женился в Америке на стриптизерше.
Эйдельштейн признался, что сыграл в фильме Даню Милохина. Оказалось, что режиссер Шон Бейкер увидел клип русского блогера на песню «Дисс на Первый канал» и решил, что именно таким должен быть главный герой.
«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. Даня выпустил клип, в котором он танцует на улицах Лос-Анджелеса. В этот момент Шон как раз работал над сценарием. Он увидел Даню и подумал: “О! Анора могла бы влюбиться в этого пацана!” Шон начал раскручивать его образ. Даня тогда был в Америке. Для Шона он был главным референсом, и в целом он хотел видеть только его», — признался актер в шоу «Вписка».
Эйдельштейн отметил, что Милохин — крутой парень. По его мнению, крутость блогера заключается в его искренности и в том, что он не носит маску.
«Как будто вообще без маски, прокачанный и прокачивающийся постоянно чувак. В этом его фишка. В “Аноре” есть какие-то штуки, где я на органике сам прокатываю, а есть моменты, где приходится сесть и расписать, иначе все развалится. Спасибо Дане Милохину, что вдохновил Шона Бейкера», — заключил Эйдельштейн.
Напомним, фильм «Анора» забрал пять наград на американской премии «Оскар». В том числе статуэтки получили режиссер Шон Бейкер и исполнительница главной женской роли Майки Мэдисон. А вот Юра Борисов, сыгравший второстепенную роль, уступил победу в категории «Лучший актер второго плана» Кирану Калкину.
Ранее Марк Эйдельштейн высказался о своем титуле «русского Тимоти Шаламе».