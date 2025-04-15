Ранее Хиддлстон никогда не ассоциировался с отрицательными героями. Когда зрители впервые увидели его в новом амплуа, они едва узнали актера. Некогда аккуратно стриженный блондин предстал перед публикой с длинными черными волосами. Элегантный деловой костюм заменил развевающийся плащ. При этом аристократичные черты лица Хиддлстона скрывать не стали. Как в других своих фильмах он красив, обаятелен и при взгляде на него не верится, что он способен захватить мир. Даже когда он в очередной раз предает главных героев, зрители ему сочувствуют.