Зачастую обаяние и харизма актеров берут вверх над действиями их героев, какими бы ужасными они ни были. Как правило, это противоречит цели, которую преследует персонаж. Вместо того чтобы ненавидеть или бояться, зрители начинают ему симпатизировать, а иногда и вовсе — влюбляются. Собрали для вас примеры, когда роль злодея актеру совсем не подошла.
Джаред Лето — Джокер в «Отряде самоубийц»
Возможно, все было бы не так плохо, если бы мир не видел работы Хита Леджера и Хоакина Феникса. Когда Джареда Лето только утвердили на роль в фильме «Отряд самоубийц», фанаты были в восторге. Говорили, что Джокер в его исполнении станет едва ли не выдающимся. Если он и стал таковым, то только со знаком минус.
Первые тревожные звоночки донеслись еще со съемочной площадки. Писали, что вживаясь в роль, Джаред Лето откровенно перебарщивает — издевается над коллегами, позволяет себе неуместные розыгрыши. В результате его Джокер получился чрезмерным. Блестящие гриллзы, карикатурные татуировки, зализанные волосы — зрители всего этого не оценили.
Несмотря на тонны гримма и аксессуаров, за всем этим с легкостью угадывался сам актер с отнюдь не злодейской внешностью. Как оказалось, Джареду Лето совсем не идет безумный взгляд и улыбка сумасшедшего. Другие исполнители Джокера доказали, что дело не в костюме и макияже, а в первую очередь в игре и глубине персонажа.
Светлана Ходченкова — Гадюка в «Росомаха: Бессмертный»
Задолго до Юры Борисова, Светлана Ходченкова, покоряя Голливуд, сыграла в фильме «Росомаха: Бессмертный». В этой ленте она исполнила роль Гадюки, желающей лишить Росомаху (Хью Джекман) суперсилы. У Светланы было не так много экранного времени, и ей удалось сделать его запоминающимся.
Гадюка в ее исполнении получилась неотразимой, но не пугающей. В ее персонаже чувствуется коварство, но никакого страха за Росомаху зритель не испытывает. Вьющиеся волосы, выразительные голубые глаза, да и в целом красота Ходченковой не позволяли разглядеть в ней кровожадную злодейку. До этого фильма актриса никогда не бралась за роли антагонистов. Возможно, еще и это не дает увидеть в ней отрицательную героиню.
Том Хиддлстон — Локи в фильмах Marvel
В фильмах Marvel у Локи в исполнении Тома Хиддлстона поклонников едва ли не больше, чем у Капитана Америка. Черта совсем не свойственная злодею. Вряд ли то же самое можно сказать про других антагонистов киновселенной. В традиционном понимании герой Хиддлстона уже давно перестал быть на стороне темных сил.
Впервые Том Хиддлстон сыграл Локи в фильме «Тор» (2011). В комиксах Marvel Локи — типичный трикстер. Он коварен, крайне мстителен и вообще не имеет принципов. В этой картине все это присуще герою Хиддлстона. Он предает семью, пытается уничтожить Йотунхейм и поработить Землю. Парадокс в том, что даже несмотря на ужасные поступки, он вызывает у зрителей симпатию.
Ранее Хиддлстон никогда не ассоциировался с отрицательными героями. Когда зрители впервые увидели его в новом амплуа, они едва узнали актера. Некогда аккуратно стриженный блондин предстал перед публикой с длинными черными волосами. Элегантный деловой костюм заменил развевающийся плащ. При этом аристократичные черты лица Хиддлстона скрывать не стали. Как в других своих фильмах он красив, обаятелен и при взгляде на него не верится, что он способен захватить мир. Даже когда он в очередной раз предает главных героев, зрители ему сочувствуют.
Локи стал настоящим любимцем фанатов, а Marvel пришлось переписать его арку, сделав скорее трогательным, чем зловещим. С каждым новым фильмом его персонаж менялся, все больше двигаясь в сторону положительного героя. Впоследствии это привело Локи к собственному одноименному сериалу, где он уже выступил в качестве протагониста. Если все это создатели просчитали с самого начала, то это гениально. Но более вероятно, что им пришлось подстраиваться на ходу, учитывая реакцию фанатов.
Джесси Айзенберг — Лекс Лютор в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Картину Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в целом принято считать неудачной, и персонаж Джесси Айзенберга явно тому поспособствовал. Ранее актер уже исполнял роли противоречивых героев. Взять того же Марка Цукерберга в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Однако злодеев он никогда до этого не играл.
Начать ему выпало с героя, который олицетворяет само зло — Лекса Лютора. Гениальный манипулятор, жестокий злодей, главный антагонист Супермена, готовый на все, чтобы его победить. Как итог — у персонажа Айзенберга и близко не было ничего из этого.
В исполнении Айзенберга Лекс Лютор больше похож на студента, любителя компьютерных игр и вечеринок. Во время просмотра он не только не наводит ужаса, но даже не вызывает чувства тревоги. Он импульсивен и ведет себя как неврастеник, которому хочется только посочувствовать. Прическа Айзенберга в этом фильме тоже выбрана неудачно. Она вызывает в памяти другую его работу — комедийный боевик «Ультраамериканцы». В нем он примерно так же далек от злодея. Для сравнения можно взять образ, который удалось создать Кевину Спейси в фильме «Возвращение Супермена», где один только взгляд Лекса Лютора заставляет содрогнуться.