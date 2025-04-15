Благодаря съемкам в клипах, практически у каждого музыканта есть опыт игры на камеру. Но одно дело — сыграть в пятиминутном видео, и совсем другое — в полнометражном фильме. Далеко не всегда музыкантам удается проявить себя в кино. Однако иногда результат настолько поражает, что они удостаиваются номинации или даже премии «Оскар» за актерскую историю. Рассказываем именно про такие случаи.
Леди Гага — «Звезда родилась»
Самый свежий пример связан с новым витком в карьере Леди Гаги. Она и ранее появлялась в кино, но настоящим прорывом для нее стала работа в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась» (2018). После новостей, что обладательница 12 статуэток «Грэмми» сыграет главную роль, многие предрекли провал как картине, так и лично ее работе. Одно из главных опасений заключалось в том, что фильм Купера — это ремейк классической ленты 1937-го года. Мало того, он даже не первый — до этого выходили версии в 1954-м и 1976-м годах. Каково же было удивление скептиков, когда не только фильм снискал славу, но и Леди Гагу номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Гага сыграла талантливую певицу Элли, которая случайно знакомится с кантри-музыкантом Джексоном Мейном (Брэдли Купер). Между ними разгорается роман, и Мейн помогает Элли добиться успеха, в то время как его карьера стремительно увядает. Трагическая история любви покорила сердца публики, а страсть сыгранная Купером и Гагой оказалась настолько убедительной, что заговорили об их отношениях вне экрана. До сих пор их выступление с песней Shallow — один из самых трогательных моментов в истории церемонии.
Кстати, Леди Гага все же получила «Оскар» в тот год именно за эту песню. После этого она еще исполнила роль Патриции Реджани в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci» и Харли Квинн в сиквеле Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».
Барбра Стрейзанд — «Смешная девчонка»
Именно Барбра Стрейзанд сыграла в одном из ремейков «Звезда родилась» (1976), но в отличие от Леди Гаги, ее лишь номинировали на «Оскар». На этом совпадения между ними не заканчиваются. Стрейзанд тоже выиграла награду за лучшую песню к этому фильму. Так она стала первой женщиной-композитором, бравшей «Оскар».
Стрейзанд — одна из немногих, у кого есть «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Помимо главной награды киноакадемии за песню, у нее также есть приз за актерскую игру — за роль в фильме «Смешная девчонка» (1969). Примечательно, что это был ее дебют в кино. Но самое удивительное в той церемонии даже не это, а то, что Барбра Стрейзанд разделила победу с Одри Хепберн (за фильм «Лев зимой»). Обе актрисы набрали по 3030 голосов. За всю историю «Оскара» награду делили всего шесть раз.
Одна из самых талантливых женщин в истории Голливуда еще была номинирована за роль в «Встреча двух сердец» (1974). И чтобы полностью ощутить масштаб дарования: Стрейзанд стала первой женщиной в истории кино, которая сама написала сценарий, срежиссировала, снялась в главной роли и выступила продюсером фильма. Драма «Йентл» (1983) принесла ей два «Золотых глобуса».
Успехи в кино, кстати, никак не мешали музыкальной карьере Стрейзанд. Она — единственная певица в истории, которая возглавляла чарт Billboard 200 более полувека к ряду.
Джаред Лето — «Далласский клуб покупателей»
Сложно сказать, кто Джаред Лето в первую очередь — актер или музыкант. Наверное, и то, и другое, хотя его актерская карьера началась чуть раньше.
У солиста Thirty Seconds to Mars собралось немало прекрасных работ в кино. Одни из самых запоминающихся — роль в культовой картине Даррена Аронофски «Реквием по мечте» и его герой Немо в «Господин Никто». Также Лето сыграл в таких громких проектах, как «Бойцовский клуб», «Александр», «Бегущий по лезвию 2049», «Дом Gucci».
Вершиной в его карьере пока считается работа в фильме «Далласский клуб покупателей». Картина рассказывает историю борьбы Рона Вудруфа (Мэттью Макконахи) со смертельным диагнозом и как он наладил подпольный рынок лекарств. Лето исполнил в этой картине роль ВИЧ-инфицированного, для чего ему пришлось сильно похудеть. Конечно, не настолько, как Мэттью Макконахи, но «Оскар» достался сразу обоим. Лето получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.
Уилл Смит — «Король Ричард»
Сейчас уже мало кто помнит, но Уилл Смит был одним из самых многообещающих хип-хоп артистов 80-х. Более того, он — обладатель «Грэмми». Их дуэт с Джефом Таунсом (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince) первым выиграл главную музыкальную награду в номинации за лучшее рэп-исполнение.
К концу 90-х Смит стал выступать сольно, и это уже происходило на фоне громких успехов в кино. «Плохие парни», «Люди в черном» — публика стала постепенно забывать о Смите как о рэпере. Хотя он продолжал писать песни, в том числе для промо к фильмам. Его работа приуроченная к выходу «Людей в черном» стала настоящим хитом.
Именно музыкальный успех запустил карьеру Уилла Смита в кино, где она развивалась еще стремительнее. Он дважды был номинирован на «Оскар». В первый раз за игру легендарного боксера в байопике «Али». Во второй — за роль Криса Гарднера, «В погоне за счастьем». Особенно с последним Смиту совсем чуть-чуть не хватило до «Оскара». Как оказалось награда — лишь вопрос времени. За роль Ричарда Уильямса в спортивной драме «Король Ричард» актер получил долгожданную награду.
Похоже, что путь Смита — дело семейное, ведь его дети также влюблены в музыку. Старший сын Джейден сыграл уже несколько ролей в кино («В погоне за счастьем», «Каратэ-пацан»), но сейчас больше сосредоточен на хип-хопе. Дочь Уиллоу тоже решила попробовать себя в музыке.