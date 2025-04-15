Самый свежий пример связан с новым витком в карьере Леди Гаги. Она и ранее появлялась в кино, но настоящим прорывом для нее стала работа в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась» (2018). После новостей, что обладательница 12 статуэток «Грэмми» сыграет главную роль, многие предрекли провал как картине, так и лично ее работе. Одно из главных опасений заключалось в том, что фильм Купера — это ремейк классической ленты 1937-го года. Мало того, он даже не первый — до этого выходили версии в 1954-м и 1976-м годах. Каково же было удивление скептиков, когда не только фильм снискал славу, но и Леди Гагу номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль.