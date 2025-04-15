Умер Александр Муратов, режиссер и бывший муж Киры Муратовой

Умер Александр Муратов, советский и украинский режиссер, первый муж сценаристки Киры Муратовой. Ему было 89 лет, до своего юбилея он не дожил неделю. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Причины и подробности смерти не раскрываются. Александр Муратов родился в Харькове в 1935-м году в селе писателя Игоря Муратова, в 1959-м окончил ВГИК. После работал на киностудии Горького, на Одесской киностудии и Киевской киностудии имени Довженко.
Муратов снял фильм «Наш честный хлеб» вместе с Кирой Муратовой, а затем картины «Авдотья Павловна», «Гонки по вертикали», «Весенний дождь», «Старая крепость», «Золотая цепь» и другие.