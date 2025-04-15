Милла Йовович с теплом отзывается о русской литературе, любит Пушкина, Достоевского и Гоголя. В интервью она признавалась, что пытается привить любовь к русской культуре своим детям, чтобы они не забывали о своих корнях. К тому же Милла — одна из немногих голливудских актрис, кто уверенно общается с российскими фанатами на родном для них языке. Это стало особенно заметно во время пресс-туров «Обители зла», когда Йовович свободно отвечала журналистам на русском, не прибегая к помощи переводчиков.