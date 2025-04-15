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5 голливудских актеров, которые говорят по-русски

Удивительно, но факт: некоторые из самых известных голливудских звезд говорят на русским языке. О них и расскажем в статье
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media

Язык — самая сложная из преград, с которыми иностранцы сталкиваются в России. И все же он не перестает привлекать своей красотой и могучей силой. Актерам в кино нередко приходится заучивать фразы на русском языке, но у кого-то с нашей культурой складываются особые отношения. О том, как так получилось, и что их связывает с Россией — читайте в статье.

Милла Йовович

Милла Йовович
Милла ЙововичИсточник: Legion-Media

Милла родилась в Киеве, в семье актрисы из СССР Галины Логиновой и сербского врача Богдана Йововича. Первые пять лет жизни она провела в Советском Союзе, а затем ее семья эмигрировала в США. Несмотря на ранний переезд, русская культура уже успела стать частью ее идентичности.

Милла Йовович с теплом отзывается о русской литературе, любит Пушкина, Достоевского и Гоголя. В интервью она признавалась, что пытается привить любовь к русской культуре своим детям, чтобы они не забывали о своих корнях. К тому же Милла — одна из немногих голливудских актрис, кто уверенно общается с российскими фанатами на родном для них языке. Это стало особенно заметно во время пресс-туров «Обители зла», когда Йовович свободно отвечала журналистам на русском, не прибегая к помощи переводчиков. 

Дэниэл Крэйг

Дэниэл Крэйг
Дэниэл КрэйгИсточник: Legion-Media

Исполнитель роли Джеймса Бонда выучил несколько фраз по-русски во время работы над картиной «Вызов». Военная драма 2008 года рассказывает про еврейских партизан, сражавшихся против нацистов в белорусских лесах. Чтобы вжиться в роль, Дэниэлу Крэйгу пришлось погрузиться в языковую среду своего персонажа.

Хотя большая часть диалогов в фильме звучит на английском, Крэйгу нужно было освоить русское произношение имен, военных терминов и некоторых реплик. Русский язык с его характерной фонетикой давался артисту тяжело. Впрочем, для зрителей, не владеющих великим и могучим, речь актера звучит более чем убедительно. Пусть Дэниэл и не свободно говорит по-русски, он точно прилагал усилия — а это, как известно, публика ценит.

Элизабет Олсен

Элизабет Олсен
Элизабет ОлсенИсточник: Legion-Media

Трудно забыть то, как феерично звезда «Мстителей» материлась по-русски на шоу Конана О’Брайена. Младшая из сестер Олсен — не только талантливая актриса, но и человек с широкими гуманитарными интересами. Во время учебы в Нью-Йоркском университете она изучала не только актерское мастерство, но и русский язык, потому что мечтала читать Чехова в оригинале. Элизабет Олсен даже какое-то время жила в Москве.

В 2009 году она проходила обучение по обмену в Школе-студии МХАТ, одном из главных театральных институтов России. Позже Элизабет вспоминала, что русский оказался для нее самым сложным языком из всех, с которыми она сталкивалась, но именно поэтому он был так интересен.

Джаред Лето

Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media

Впервые оскароносный актер заговорил по-русски в драме «Оружейный барон», сыграв брата главного героя в исполнении Николаса Кейджа. Но в дальнейшем фронтмен Thirty Seconds to Mars часто гастролировал по странам СНГ вместе со своей группой и благодаря общению с большой и дружной российской фан-базой началось настоящее знакомство Джареда Лето с русской культурой. 

В 2010-х певец несколько раз посещал Россию во время своих туров. На концертах в Москве и Санкт-Петербурге Джаред неоднократно удивлял публику фразами на русском. Поклонники в ответ скандировали его имя, а Лето с улыбкой повторял за ними самые простые, но теплые слова.

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media

У многих зрителей она ассоциируется с готической героиней из франшизы «Другой мир» или изящной английской леди с характерным акцентом. Но мало кто знает, что у Кейт Бекинсейл за плечами серьезное академическое изучение русского языка и литературы. Еще до того, как покорить Голливуд, Кейт изучала русский в Оксфорде. А страсть к русской литературе ей еще в детстве привил отец. Среди ее фаворитов: произведения Достоевского, Блока и Ахматовой.

Актриса действительно неплохо владеет языком — в 2020 году она опубликовала видео, в котором разыграла со своим русскоговорящим работником диалог героев из пьесы «Чайка» Чехова.