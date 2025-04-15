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Марк Эйдельштейн и Юра Борисов чуть не поссорились с Канье Уэстом в лифте

Российский актер рассказал, что их с Борисовым напугал Канье Уэст
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, фото: соцсети
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, фото: соцсети

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн на онлайн-шоу «Вписка» рассказал, как они с коллегой Юрой Борисовым чуть не поссорились с рэпером Канье Уэстом.

Артисты случайно столкнулись с Уэстом, когда ехали в лифте. Актер признался, что изначально они не узнали американского рэпера. По словам Марка, исполнитель вел себя недоброжелательно.

«Заходят два чувака в лифт, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: “Это мой любимый цвет, коричневый”. И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что они от нас хотят…» — рассказал Эйдельштейн.

Актер пытался разрядить обстановку, обратив внимание на то, что сам рэпер стоит в носках без обуви. После этого Канье Уэст посмотрел на худи Юры Борисова и сказал, что оно принадлежит его бренду. Эйдельштейн заверил исполнителя, что это толстовка российской марки.

«Он говорит: “Русские украли дизайн моего худи, мужик, это мое худи”. И я понимаю, что они нас вдвоем точно разложат, как бы Юра ни дрался. В этот момент открывается лифт, они выходят на четвертом этаже, и он говорит: “Ты можешь купить мое оригинальное худи”. И тут я понимаю, что это был Канье Уэст. И это были не носки, это просто его обувь», — поделился артист.

Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме «Анора», который удостоился главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм». В начале 2025 года актер также вошел в длинный список номинантов на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Ранее Эйдельштейн рассказал, как A$AP Rocky оценил его игру в «Аноре».