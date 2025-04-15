Марк Эйдельштейн и Юра Борисов чуть не поссорились с Канье Уэстом в лифте

«Заходят два чувака в лифт, мощные, они реально в два раза шире, чем Юра, а Юра в два раза шире, чем я. Юра стоит в тимберлендах и в худи. И чувак начинает говорить: “Это мой любимый цвет, коричневый”. И так разговаривает, что сразу напряжение в лифте повисает. Я не понимаю, кто это. Я не понимаю, что они от нас хотят…» — рассказал Эйдельштейн.