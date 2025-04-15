Эта роковая брюнетка выросла в пуританской семье, а в детстве носила мешковатые платья. Превратившись в диву, Клаудия Кардинале осмеливалась на обнаженные съемки. При этом красавица, которую пытались влюбить в себя самые именитые актеры, хранила верность мужу.
Клаудия также не признавала укладки для волос и популяризировала мини. А ее графичные стрелки вдохновляли модниц всего мира. И уж конечно, невозможно представить без ярких образов, созданных актрисой в картинах, современное кино. Расскажем, как Кардинале, которой исполнилось 86 лет, изменила и моду, и кинематограф.
Ей подражали, ее стиль копировали
Середина прошлого столетия подарила миру сразу несколько великих кинодив в европейском кинематографе. И Клаудия Кардинале — одна из них. Уже к 15 годам она превратилась в девушку, чья красота привлекала внимание мужчин, в том числе влиятельных, хотя сама она никогда не стремилась быть объектом восхищения.
Растили Клаудию в большой строгости, поэтом в юности она избегала косметики, выбирала бесформенные платья, которые позволяли хоть немного скрыть ее притягательность. Только судьба видела красавицу в другой роли, и не достигнув даже совершеннолетия, туниска итальянского происхождения, но говорящая на французском, попала в мир большого кино.
На фотографиях прошлых лет Кардинале часто появлялась в платьях-футлярах, манто из чернобурки и с идеально уложенными высокими прическами. Элегантность была главным элементом ее фирменного стиля, который лишь изредка дополнялся более игривыми акцентами.
С ростом популярности Клаудия начала позволять себе свободу, но только внешнюю. Кардинале стала одной из первых европейских звезд, кто разглядел потенциал мини-юбки — новинки, которая в 1960-х воспринималась как дерзкий вызов. За самыми авангардными моделями она отправлялась в Лондон, пополняя гардероб творениями культового дизайнера Мэри Куант.
Именно благодаря этим поездкам мини-юбка стала частью нового образа Кардинале, который включал также широкие повязки на голову, брюки капри, короткие платья А-силуэта и рубашки свободного кроя. О нарядах, подчеркивающих талию, кинодива тоже не забывала, они делали ее очень женственной и утонченной.
Ответ Софи Лорен: смелость, которой завидовали
Шикарные волосы Клаудии Кардинале стали настоящей визитной карточкой звезды. В эпоху, когда большинство женщин прибегали к бигуди и обильному использованию лака, она выбирала естественные, порой даже слегка растрепанные локоны. Непослушные темные пряди подчеркивали природную красоту и добавляли образу живой энергии.
У Кардинале была бешеная популярность. Журналисты готовы были сражаться за интервью с ней, а женщины по всему миру до дыр залистывали журналы с фотографиями, копируя и прически, и наряды, и, разумеется, знаменитые черные стрелки, без которых актрису невозможно представить.
Работая с такими дизайнерами, как Ив Сен-Лоран и Пьеро Този, Кардинале превращала каждый свой выход на экран или красную дорожку в настоящий модный показ. Например, костюмы из фильма «Леопард» в очередной раз сделали ее иконой стиля и вдохновили целое поколение модельеров.
Отдельного внимания заслуживает смелость актрисы. Несмотря на вшитые воспитанием запреты, она часто появлялась в кадре обнаженной. Особенно ярким стал ее гиперсексуальный образ в фильме «К черту героев», который до сих пор вызывает восхищение зрителей. Он стал своеобразным ответом знаменитой сцене из «Миллионерши», где в одном лишь корсете и чулках с подвязками перед зрителями представала Софи Лорен.
Ребенок в 17 лет и верность до гроба
Кардинале родилась в Тунисе, бывшей французской колонии. Она не мечтала об актерской карьере и в самом нежном возрасте стала жертвой своей красоты. Над ней надругался случайный поклонник, и в результате Клаудия родила в 17 лет, что по тем временам и нравам было немыслимым позором. К тому же у начинающей артистки был контракт, который запрещал беременеть. В итоге историю удалось замять: внебрачное дитя выдали за младшего брата Кардинале, и эта ложь долго была главной болью ее жизни.
Продюсер Франко Кристальди, который помог уладить проблему, стал мужем Клаудии. Но спустя восемь лет угроза карьере назрела вновь: кто-то раскопал историю с ребенком. Кардинале предпочла рассказать обо всем сама и испытала огромное облегчение. Но сын Патрик ее так и не простил — у них до сих пор натянутые отношения, а во всех своих многочисленных неудачах актер винит знаменитую мать.
Несмотря на подобные испытания и роковую внешность, Клаудия Кардинале сумела стать еще и легендой целомудрия. Кто только не пытался соблазнить красотку, за ее сердце бились Марчелло Мастроянни, Жан-Поль Бельмондо, а Ален Делон даже заключал пари, что влюбит в себя Кардинале, но так и остался в вечных друзьях актрисы. Она считала интрижки недопустимыми для замужней женщины. И хоть романы ей приписывали со многими, доподлинно известно только о двух ее официальных браках.
Второй муж Клаудии Кардинале, режиссер Паскуале Скуитьери, не так давно умер, и звезда тяжело переживает эту утрату, утешаясь общением с дочерью, которая родилась в этом браке. Несмотря на преклонный возраст, Кардинале до сих пор посещает модные показы, а еще как посол доброй воли ЮНЕСКО ведет общественную деятельность.
Творческие дуэты, изменившие киноискусство: от Феллини до Калатозова
Знаменитый режиссер Федерико Феллини как раз и был одним из тех, кого подозревали в романе с Клаудией. Он не скрывал своего восхищения красавицей. Этот творческий союз не только принес Кардинале мировое признание, но и оказал глубокое влияние на стиль Феллини.
Культовый «Восемь с половиной» стал настоящим прорывом. Именно здесь Феллини впервые решил оставить собственный голос актрисы, хотя раньше ее персонажей переозвучивали, поскольку голос итальянки считали слишком грубым для экрана. Однако режиссер увидел в этом уникальность и выразительность. Картина не только закрепила за Кардинале статус международной звезды, но и стала одним из хрестоматийных произведений Федерико Феллини, получившим широкое признание критиков и зрителей по всему миру.
Но первым, кто разглядел талант Клаудии Кардинале, был другой итальянский режиссер — Лукино Висконти. Их дуэт сложился на съемках фильма «Рокко и его братья» и сделал актрису по-настоящему знаменитой и любимой зрителями. Висконти стал для Кардинале наставником, научив ее многому в профессии.
Работа над популярнейшим «Леопардом» стала для Кардинале настоящим вызовом: Висконти требовал абсолютной концентрации и точности исполнения. Атмосфера на съемочной площадке была строгой и благоговейной, что резко контрастировало с хаотичной манерой Феллини.
Популярный на западе жанр вестерна европейским режиссерам тоже не давал покоя. Именно Кардинале помогла режиссеру Серджио Леоне создать картину, которая получила мировое признание. Речь о фильме «Однажды на Диком Западе». Главная героиня Джилл Макбэйн — женщина с сильным характером, которая оказывается втянутой в борьбу за землю. Образ стал настоящим вызовом времени, и актриса с ним справилась.
К слову, кинодива сотрудничала и с Михаилом Калатозовым. Она снялась в «Красной палатке», советско-британско-итальянском фильме о научной экспедиции Умберто Нобиле на Север. Снег и трескучие морозы произвели на итальянку сильное впечатление. А ее компаньонами по съемочной площадке выступили Никита Михалков, Юрий Визбор, Юрий Соломин, Эдуард Марцевич и Шон Коннери.
История этой великолепной женщины — яркий пример того, что красота не всегда приносит легкие победы, к примеру, разъяренный разводом первый муж-продюсер всячески препятствовал ее дальнейшей карьере, и прервать бойкот решился только Франко Дзеффирелли, предложив актрисе роль в своем «Иисусе из Назарета». Клаудии Кардинале удалось преодолеть стереотипы и создать по-настоящему интересные глубокие образы.