Кардинале родилась в Тунисе, бывшей французской колонии. Она не мечтала об актерской карьере и в самом нежном возрасте стала жертвой своей красоты. Над ней надругался случайный поклонник, и в результате Клаудия родила в 17 лет, что по тем временам и нравам было немыслимым позором. К тому же у начинающей артистки был контракт, который запрещал беременеть. В итоге историю удалось замять: внебрачное дитя выдали за младшего брата Кардинале, и эта ложь долго была главной болью ее жизни.