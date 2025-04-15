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Кевин Бейкон рассказал о шокирующем инциденте на съемках фильма «Дикость»

Премьера картины состоялась в 1998 году
Кевин Бейкон
Кевин БейконИсточник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Кевин Бейкон заявил, что во время съемок фильма «Дикость» команда обнаружила тело мертвого человека. Подробностями инцидента он поделился в видеоролике для издания Variety.

В ролике Does Kevin Bacon Know His Lines? («Знает ли Кевин Бейкон собственные реплики из фильмов?») одна цитата побудила актера поделиться шокирующим моментом, который произошел на съемках фильма «Дикость».

«Однажды ночью мы были на болоте — там было полно комаров, — и мы снимали какую-то сцену, не помню, у какой-то реки. Вдруг я слышу по рации: “Эй, кажется, я только что видел плывущее тело”. И это действительно было тело, которое проплывало мимо. Это было своего рода показателем атмосферы фильма», — продолжил Бэкон.

Интересно, что инцидент с телом мертвого человека уже упоминался в медиа — в 1998 года об этом рассказал режиссер картины в интервью Entertainment Weekly.

«Мы вызвали полицию, и они действительно схватили тело и не дали ему попасть в кадр», — сказал тогда режиссер.

Сюжет фильма «Дикость» разворачивается вокруг школьного учителя (Мэтт Диллон), который пытается провернуть опасную аферу под носом у полицейского детектива в исполнении Кевина Бейкона. В картине также сыграли Нив Кэмпбелл («Разрыв», «Крик»), Тереза Расселл («Любовь приходит тихо», «Фанатик»), Дениз Ричардс («Звездный десант», «Реальная любовь») и Дафна Рубин-Вега («Новый Амстердам», «Жизнь как шоу»).