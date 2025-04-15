Кевин Бейкон рассказал о шокирующем инциденте на съемках фильма «Дикость»

«Однажды ночью мы были на болоте — там было полно комаров, — и мы снимали какую-то сцену, не помню, у какой-то реки. Вдруг я слышу по рации: “Эй, кажется, я только что видел плывущее тело”. И это действительно было тело, которое проплывало мимо. Это было своего рода показателем атмосферы фильма», — продолжил Бэкон.