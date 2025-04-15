«Сейчас пришел один сценарий, меня хотели видеть в одной роли. Я говорю: “Слушайте, не знаю насчет себя, но знаю, кому предложить главную роль 16-летней девочки, которая поет. Позвоните моей дочери”. И все. Я даю продюсерам телефон ее мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: “Вот, пожалуйста”. Я везде ее, конечно, буду продвигать», — добавил артист.