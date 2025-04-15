Виталий Гогунский дал редкий комментарий о своей 15-летней дочери Милане. Актер признался, что очень любит ее и всегда готов к общению с ней.
«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», — высказался он в подкасте Натальи Чаплюн.
Звезда «Универа» признался, что всегда помнит о дочери и старается ей помогать. Например, он часто советует продюсерам присмотреться к Милане и взять ее в свои проекты. Гогунский не обижается на наследницу из-за того, что она не общается с ним.
«Сейчас пришел один сценарий, меня хотели видеть в одной роли. Я говорю: “Слушайте, не знаю насчет себя, но знаю, кому предложить главную роль 16-летней девочки, которая поет. Позвоните моей дочери”. И все. Я даю продюсерам телефон ее мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: “Вот, пожалуйста”. Я везде ее, конечно, буду продвигать», — добавил артист.
Гогунский впервые вывел на сцену свою дочь, когда ей было всего четыре года. Тогда они спели дуэтом в шоу «Один в один». Знаменитый отец и дочь исполнили хит «Зеркала» Ани Лорак и Григория Лепса.
Сегодня наследница актера выступает под псевдонимом Milana Star. Она уже гастролирует по стране и собирает полные залы. Девочка признается, что своим успехом обязана только маме, которая ей помогает и во всем поддерживает ее.
Напомним, Милана родилась в 2010 году в союзе Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Через несколько лет пара рассталась. В 2017 году артист и модель воссоединились и официально оформили свои отношения. Однако спустя два года окончательно развелись.
Ранее дочь Гогунского высказалась о его вкладе в ее успех.