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Звезда «Универа» обратился к 15-летней дочери, с которой не общается

Виталий Гогунский признался, что всегда будет помогать своей наследнице
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский дал редкий комментарий о своей 15-летней дочери Милане. Актер признался, что очень любит ее и всегда готов к общению с ней.

«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», — высказался он в подкасте Натальи Чаплюн.

Звезда «Универа» признался, что всегда помнит о дочери и старается ей помогать. Например, он часто советует продюсерам присмотреться к Милане и взять ее в свои проекты. Гогунский не обижается на наследницу из-за того, что она не общается с ним.

Виталий Гогунский с женой и дочерью Миланой
Виталий Гогунский с женой и дочерью Миланой

«Сейчас пришел один сценарий, меня хотели видеть в одной роли. Я говорю: “Слушайте, не знаю насчет себя, но знаю, кому предложить главную роль 16-летней девочки, которая поет. Позвоните моей дочери”. И все. Я даю продюсерам телефон ее мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: “Вот, пожалуйста”. Я везде ее, конечно, буду продвигать», — добавил артист.

Гогунский впервые вывел на сцену свою дочь, когда ей было всего четыре года. Тогда они спели дуэтом в шоу «Один в один». Знаменитый отец и дочь исполнили хит «Зеркала» Ани Лорак и Григория Лепса.

Милана Стар с мамой
Милана Стар с мамой

Сегодня наследница актера выступает под псевдонимом Milana Star. Она уже гастролирует по стране и собирает полные залы. Девочка признается, что своим успехом обязана только маме, которая ей помогает и во всем поддерживает ее.

Напомним, Милана родилась в 2010 году в союзе Виталия Гогунского и модели Ирины Маирко. Через несколько лет пара рассталась. В 2017 году артист и модель воссоединились и официально оформили свои отношения. Однако спустя два года окончательно развелись.

Ранее дочь Гогунского высказалась о его вкладе в ее успех.