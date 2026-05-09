Драматический фильм, снятый по одноименному рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека», рассказывает о судьбе Андрея Соколова — его исполнил сам Бондарчук. Соколов попал в немецкий плен в самом начале Великой Отечественной войны. Несмотря на ужасные испытания в концлагере, Андрей сохраняет свой человеческий облик и мужество. После побега он возвращается домой, но жизнь и здесь не балует его хорошими новостями: мужчина узнает о гибели семьи и находит утешение в заботе о мальчике-сироте Ванечке.