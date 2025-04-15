Ранее Бортич показала совместные фото со своим новым возлюбленным — 27-летним Давидом Сократяном. О том, что у актрисы появился новый возлюбленный, стало известно еще в феврале. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.