Александра Бортич вместе со своим четырехлетним сыном Александром отдыхает в столице Беларуси. 30-летняя актриса показала кадры, которые сделала с наследником на улицах Минска.
Сначала Бортич предложила подписчикам угадать, в каком месте они находятся. А затем сообщила, что приехала в Минск. Одно из фото звезда сериала «Между нами химия» подписала на белорусском языке.
Беларусь — родина актрисы. Она родилась в в городе Светлогорске Гомельской области. Однако позже Бортич переехала с мамой в Москву, где она и пошла в школу.
Напомним, Александра Бортич родила сына в 2020 году во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом.
Ранее Бортич показала совместные фото со своим новым возлюбленным — 27-летним Давидом Сократяном. О том, что у актрисы появился новый возлюбленный, стало известно еще в феврале. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.