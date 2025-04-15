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Александра Бортич показала, как проводит время с сыном на своей родине

Актриса отправилась в отпуск в Беларусь

Александра Бортич вместе со своим четырехлетним сыном Александром отдыхает в столице Беларуси. 30-летняя актриса показала кадры, которые сделала с наследником на улицах Минска.

Александра Бортич с сыном в Минске, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном в Минске, фото: соцсети

Сначала Бортич предложила подписчикам угадать, в каком месте они находятся. А затем сообщила, что приехала в Минск. Одно из фото звезда сериала «Между нами химия» подписала на белорусском языке.

Беларусь — родина актрисы. Она родилась в в городе Светлогорске Гомельской области. Однако позже Бортич переехала с мамой в Москву, где она и пошла в школу.

Александра Бортич с сыном в Минске, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном в Минске, фото: соцсети

Напомним, Александра Бортич родила сына в 2020 году во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м артистка сообщила о расставании с супругом.

Ранее Бортич показала совместные фото со своим новым возлюбленным — 27-летним Давидом Сократяном. О том, что у актрисы появился новый возлюбленный, стало известно еще в феврале. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку.