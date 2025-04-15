На иностранных фестивалях могут показать фильм о зарубежных военкорах на СВО

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм «Реверс», рассказывающий о работе зарубежных журналистов в зоне СВО, со временем могут показать на иностранных кинофестивалях. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС режиссер картины Иван Твердовский.
«Мы видим уже определенный запрос некоторых иностранных коллег, что не может не радовать. Конечно, было бы хорошо, чтобы у международной аудитории была возможность посмотреть фильм. Я уверен, что, когда поменяется политическая ситуация, многие мировые кинорынки и кинофестивали, которые сейчас блокируют нас, отказываются от фильмов из России, поменяют свои взгляды» — сказал Твердовский.
Премьера фильма «Реверс» режиссера Ивана Твердовского состоится 18 апреля в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.