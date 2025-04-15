На иностранных фестивалях могут показать фильм о зарубежных военкорах на СВО

«Мы видим уже определенный запрос некоторых иностранных коллег, что не может не радовать. Конечно, было бы хорошо, чтобы у международной аудитории была возможность посмотреть фильм. Я уверен, что, когда поменяется политическая ситуация, многие мировые кинорынки и кинофестивали, которые сейчас блокируют нас, отказываются от фильмов из России, поменяют свои взгляды» — сказал Твердовский.