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На иностранных фестивалях могут показать фильм о зарубежных военкорах на СВО

Как отметил режиссер картины «Реверс» Иван Твердовский, было бы хорошо, чтобы у международной аудитории была возможность посмотреть фильм
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фильм «Реверс», рассказывающий о работе зарубежных журналистов в зоне СВО, со временем могут показать на иностранных кинофестивалях. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС режиссер картины Иван Твердовский.

«Мы видим уже определенный запрос некоторых иностранных коллег, что не может не радовать. Конечно, было бы хорошо, чтобы у международной аудитории была возможность посмотреть фильм. Я уверен, что, когда поменяется политическая ситуация, многие мировые кинорынки и кинофестивали, которые сейчас блокируют нас, отказываются от фильмов из России, поменяют свои взгляды» — сказал Твердовский.

Премьера фильма «Реверс» режиссера Ивана Твердовского состоится 18 апреля в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Картина посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.