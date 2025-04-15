Стартовали съемки фильма «Пьяница» режиссера «500 дней лета» и «Белоснежки» Марка Уэбба, где главные роли исполняют Джонни Депп, Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн. В сети появился первый кадр, где неузнаваемый Депп с бородой и голубыми глазами держит в руках бокал со льдом.