Стартовали съемки фильма «Пьяница» режиссера «500 дней лета» и «Белоснежки» Марка Уэбба, где главные роли исполняют Джонни Депп, Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн. В сети появился первый кадр, где неузнаваемый Депп с бородой и голубыми глазами держит в руках бокал со льдом.
В центре сюжета картины — барменша, работающая на частном судне. Среди пассажиров яхты она встречает загадочного мужчину. Вместе они втягиваются в преступную схему и оказываются связаны друг с другом самым неожиданным образом.
Фильм в четвертый раз объединит на съемочной площадке Деппа и Пенелопу Крус, до этого снимавшихся в «Кокаине», «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» и «Убийстве в Восточном экспрессе».
Для 61-летнего Джонни Деппа «Пьяница» станет первым крупным голливудским студийным проектом после его громкого судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд в 2022 году.
Дата выхода фильма «Пьяница» пока неизвестна.