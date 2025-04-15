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Неузнаваемый голубоглазый Джонни Депп снимается в фильме с Пенелопой Крус

Актер возвращается в Голливуд в новой картине режиссера «500 дней лета» Марка Уэбба
Джонни Депп на съемках фильма «Пьяница»
Джонни Депп на съемках фильма «Пьяница»

Стартовали съемки фильма «Пьяница» режиссера «500 дней лета» и «Белоснежки» Марка Уэбба, где главные роли исполняют Джонни Депп, Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн. В сети появился первый кадр, где неузнаваемый Депп с бородой и голубыми глазами держит в руках бокал со льдом.

В центре сюжета картины — барменша, работающая на частном судне. Среди пассажиров яхты она встречает загадочного мужчину. Вместе они втягиваются в преступную схему и оказываются связаны друг с другом самым неожиданным образом.

Фильм в четвертый раз объединит на съемочной площадке Деппа и Пенелопу Крус, до этого снимавшихся в «Кокаине», «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» и «Убийстве в Восточном экспрессе».

Для 61-летнего Джонни Деппа «Пьяница» станет первым крупным голливудским студийным проектом после его громкого судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд в 2022 году.

Дата выхода фильма «Пьяница» пока неизвестна.