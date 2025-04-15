Программный директор ММКФ надеется, что Юра Борисов посетит фестиваль

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Программный директор 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в интервью ТАСС выразил надежду на то, что российский актер Юра Борисов сможет посетить киносмотр, если он захочет поддержать своих коллег, участвующих в разных номинациях фестиваля.
«Очень надеюсь, что среди гостей ММКФ мы увидим и его (Юру Борисова) тоже. Не обязательно играть в фильмах, которые участвуют в конкурсе, чтобы прийти на Московский кинофестиваль. Он может прийти, чтобы поддержать кого-то из своих друзей и коллег, а у нас на программах 2025 года их будет очень много», — сказал Кудрявцев.
Борисов — первый актер из России, получивший номинацию на «Оскар». Конкурентами Борисова стали Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»). Картина «Анора» Шона Бейкера получила шесть номинаций: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Монтаж», «Режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Ранее Борисова номинировали на «Золотой глобус» и на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Как ранее сообщал ТАСС, 47-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля. На участие в смотре было подано более 1,6 тыс. заявок, что на 17% больше, чем в 2024 году, в программе участвуют более 200 фильмов. В рамках современной конкурсной программы заявлено 50 стран-участниц, среди них 24 из списка недружественных стран.