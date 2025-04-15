Программный директор ММКФ надеется, что Юра Борисов посетит фестиваль

«Очень надеюсь, что среди гостей ММКФ мы увидим и его (Юру Борисова) тоже. Не обязательно играть в фильмах, которые участвуют в конкурсе, чтобы прийти на Московский кинофестиваль. Он может прийти, чтобы поддержать кого-то из своих друзей и коллег, а у нас на программах 2025 года их будет очень много», — сказал Кудрявцев.