Программный директор ММКФ заявил, что «Анора» могла бы победить на фестивале

«Все зависит от того, из кого сформировано жюри. Мы не знаем, произошло бы совпадение вкуса жюри со вкусом создателей или нет, но у такой замечательной картины, как “Анора”, с таким потрясающим актерским составом, уверен, на Московском кинофестивале были бы очень высокие шансы на приз, а может даже и на победу», — сказал он.