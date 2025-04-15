Программный директор ММКФ заявил, что «Анора» могла бы победить на фестивале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Оскароносный фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера имел бы высокие шансы на победу в 47-м Московском международном фестивале (ММКФ), если бы участвовал в конкурсе. Таким мнением поделился программный директор фестиваля Иван Кудрявцев в интервью ТАСС.
«Все зависит от того, из кого сформировано жюри. Мы не знаем, произошло бы совпадение вкуса жюри со вкусом создателей или нет, но у такой замечательной картины, как “Анора”, с таким потрясающим актерским составом, уверен, на Московском кинофестивале были бы очень высокие шансы на приз, а может даже и на победу», — сказал он.
Премьера «Аноры» состоялась в 2024 году на Каннском фестивале. По сюжету кинокартины, молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).
На 97-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся 2 марта 2025 года, «Анора» стала триумфатором, получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий» (Бейкер), «Лучший монтаж».