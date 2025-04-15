Шахназаров: онлайн-площадки не смогут заменить кинотеатры

Собеседник агентства уверен, что молодым людям интересно ходить в кино, и они будут это делать. «Находиться все время дома и смотреть на экраны тоже утомляет. Людям хочется выйти, пообщаться и вместе посмотреть фильм. Так что я уверен, что это сохранится», — заключил он.