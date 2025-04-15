Шахназаров: онлайн-площадки не смогут заменить кинотеатры

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Онлайн-платформы не способны заменить кинотеатры, которые дают зрителю совершенно особое восприятие фильма. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор «Мосфильма», народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.
«Мне кажется, что в какой-то степени они (онлайн-площадки — прим. ТАСС) оттягивают зрителя, но все равно он будет продолжать ходить в кино. Все-таки большой экран — это совершенно другое восприятие», — отметил Шахназаров.
Как рассказал режиссер, в центре Москвы есть кинотеатр, где показывают отреставрированные советские фильмы. По его словам, это пользуется большой популярностью у зрителей.
«Людей туда приходит больше, чем на текущий репертуар, хотя это старое советское кино, которое все уже видели. Люди приходят посмотреть, как это выглядит на большом экране, потому что кино все-таки создавалось для него», — считает Шахназаров.
Собеседник агентства уверен, что молодым людям интересно ходить в кино, и они будут это делать. «Находиться все время дома и смотреть на экраны тоже утомляет. Людям хочется выйти, пообщаться и вместе посмотреть фильм. Так что я уверен, что это сохранится», — заключил он.