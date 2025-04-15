Харви Вайнштейна вновь будут судить в Нью-Йорке после отмены приговора

В феврале 2025 года стало известно, что кинопродюсер подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвида Глассера. Продюсер обвинил бывших партнеров в мошенничестве. Он утверждает, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в $45 млн для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако якобы деньги присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.