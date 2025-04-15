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Харви Вайнштейна вновь будут судить в Нью-Йорке после отмены приговора

Отбор присяжных по делу Вайнштейна начнется 15 апреля в суде Нью-Йорка
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Суд в Нью-Йорке начнет 15 апреля отбор присяжных для повторного судебного процесса против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The Washington Post.

Причиной стало то, что в апреле 2024 года приговор продюсеру за сексуализированное насилие был отменен апелляционной инстанцией из-за нарушений в ходе судебного процесса. В 2020-м Вайнштейна признали виновным в насилии и приговорили к 23 годам заключения.

«Это решение дела дает Вайнштейну второй шанс побороться с обвинениями — причем сделать это в другой атмосфере, нежели его первый процесс, проходивший в разгар глобального переосмысления сексуальных проступков», — отмечает издание.

В феврале 2025 года стало известно, что кинопродюсер подал в суд на своего брата Боба и еще одного руководителя The Weinstein Company Дэвида Глассера. Продюсер обвинил бывших партнеров в мошенничестве. Он утверждает, что брат якобы заставил его взять на себя ответственность за кредит в $45 млн для спасения студии Вайнштейнов после банкротства, однако якобы деньги присвоили Глассер и Боб Вайнштейн.

Ранее больной раком Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка.