Уехавший из России актер Бурковский устроил сыну путешествие по США

Актер Андрей Бурковский устроил сыну путешествие по США. Артист поделился в соцсети кадрами с 14-летним Максимом, снятыми в штате Флорида.
«Первый день в Майами. Поездка папы и сына. Макс, люблю тебя», — отметил он.
Шоумен рассказал, что его жена Ольга улетела в Париж, а дочь Алиса уехала на соревнования по волейболу.
Супруги состоят в браке 16 лет. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте и практически все свободное время он посвящает любимым людям.
В конце 2022 года Бурковские с детьми улетели в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года супруга артиста сообщила в личном блоге о переезде. Женщина призналась подписчикам, что им удалось обосноваться в городе ее мечты — Нью-Йорке.
В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Людмилы Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.