Уехавший из России актер Бурковский устроил сыну путешествие по США

В 2023 году мать шоумена заявила, что сын вернется в Россию после обучения за границей. По словам Людмилы Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.