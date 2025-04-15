В процессе расследования Капп удается найти неожиданного союзника — спецагента ФБР Парка, с которым у нее изначально были напряженные отношения. За это время в глазах зрителей Эдвин и Корделия становятся одной командой, эдакие Холмс и Ватсон. Связь двух специалистов подчеркивается трогательным прощальным жестом: Парк дарит Капп банку копченой скумбрии (хотя сам терпеть не может ее запах), чтобы она могла перекусить в самолете. Судьба Эдвина известна лишь одному — создателю сериала Полу Уильяму Дэвису, а вот почему — читайте дальше.