132 комнаты, 157 подозреваемых, один остывающий труп и один пронырливый детектив. В этой статье — подробный разбор, чем закончился первый сезон сериала «Резиденция», судьбы главных героев и вся информация о выходе второго сезона телепроекта.
Чем закончился 1 сезон сериала «Резиденция»: итоги финальной серии
Премьерные семь эпизодов проекта режиссеров Джаффара Махмуда и Лизы Джонсон погружают зрителей в интригующее расследование. Действие разворачивается в Белом доме во время официального ужина с участием делегаций США и Австралии. Мероприятие носит важный дипломатический характер — после периода охлаждения отношений новый президент США Перри Морган предпринимает шаги для восстановления двустороннего сотрудничества. В разгар государственной встречи на верхнем этаже происходит убийство главного швейцара А. Б. Уинтера (роль исполнил Джанкарло Эспозито, заменивший покойного Андре Брауэра).
Уинтер не только управлял многочисленным персоналом резиденции, но и занимался решением конфликтов, возникающих за ее стенами. Расследование поручено эксцентричному детективу Корделии Капп (Узо Адуба), которой предстоит разобраться в мотивах и возможных орудий преступления.
Капп тщательно восстанавливает события рокового вечера, изучая каждую деталь. В поле внимания детектива попадают сотрудники Уинтера, у каждого из которых мог быть повод для убийства. Среди «интересных» личностей (Корделия никогда не любила слово «подозреваемые») — амбициозная помощница Жасмин Хейни (Сьюзан Келечи Уотсон), часто выпивающий дворецкий Шейла Кэннон (Эдвина Финдли), хитрый советник президента Гарри Холлингер (Кен Марино) и недовольные повара Марвелла и Дидье.
Финал сезона длится 90 минут: Капп собирает 11 ключевых фигурантов и проводит их по Белому дому, шаг за шагом «реконструируя» ночь убийства. В итоге детективу удалось раскрыть не только личность преступника, но и его мотивы, поставив точку в этом запутанном деле.
В финальной серии детектив собирает всех фигурантов в Желтой овальной комнате. Корделия Капп резюмирует: сначала убийца попытался отравить Уинтера паракватом — смертоносным гербицидом.
Преступник подмешал яд в напиток жертвы, но после первого глотка Уинтер почувствовал неладное и выплеснул жидкость в вазу с розами. Именно поэтому Капп обнаружила обгоревшие цветы — следы воздействия параквата.
Когда отравление не удалось, убийца бросил в Уинтера вазой, но промахнулся. Тогда, в отчаянии, он схватил с камина тяжелые часы и нанес смертельный удар. После этого преступник скрылся через потайной ход, позже запечатанный, где и осталось орудие убийства.
Блестящая дедукция приводит Капп к разоблачению виновной — секретаря Белого дома Лилли Шумахер (Молли Григгс). В роковую ночь между Уинтер и Лилли вспыхнул скандал: глава администрации пригрозила разоблачить махинации секретаря — присвоенные деньги, нарушения законов и этических норм. Осознав, что карьера и репутация под угрозой, Лилли решила убить Уинтера, инсценировав самоубийство при помощи записи из его дневника.
Как сложилась судьба героев
В последней серии была раскрыта главная интрига сезона — кто стоял за смертью А. Б. Уинтера. Далее предлагаем узнать, что произошло с другими главными героями сериала.
Корделия Капп
После завершения событий «Резиденции» в финале сериала Капп готовится уехать из Вашингтона, ее дальнейшие планы остаются загадкой. Несмотря на то что она уже раскрыла убийство А. Б. Уинтера, детектив-орнитолог не может молча сесть в самолет: Капп в последний раз посещает Белый дом, возвращаясь туда, где все началось, — в игровую комнату. В судьбе Корделии Капп Mail Кино уверены в одном: она продолжит наблюдать за птицами.
Эдвин Парк
В процессе расследования Капп удается найти неожиданного союзника — спецагента ФБР Парка, с которым у нее изначально были напряженные отношения. За это время в глазах зрителей Эдвин и Корделия становятся одной командой, эдакие Холмс и Ватсон. Связь двух специалистов подчеркивается трогательным прощальным жестом: Парк дарит Капп банку копченой скумбрии (хотя сам терпеть не может ее запах), чтобы она могла перекусить в самолете. Судьба Эдвина известна лишь одному — создателю сериала Полу Уильяму Дэвису, а вот почему — читайте дальше.
Лилли Шумахер
Детектив Корделия Капп вывела Лилли Шумахер на чистую воду, найдя на орудии убийства окровавленные часы с ее ДНК. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, Шумахер была вынуждена сознаться в содеянном, после чего ее задержали. Судьба Лилли предопределена — сидеть за решеткой в темнице сырой.
Белый дом и теперь 156 «интересных» людей
В сериале Белый дом становится практически полноценным героем. Как и в «Убийствах в одном здании», место действия здесь имеет огромное значение. Зрители исследуют бесчисленные кабинеты, переговорные и потайные коридоры.
Создатели сериала скрупулезно воспроизвели интерьеры (хотя и не без творческих вольностей), а также привлекли к работе экс-сотрудницу Белого дома Хейли О’Коннор в качестве консультанта. Судьба Белого дома предначертана свыше — продолжать хранить тайны гостей, но уже без участия детектива Корделии Капп. А может до тех пор, пока не произойдет новое убийство.
Будет ли продолжение сериала «Резиденция»
На текущий момент Netflix не продлил сериал «Резиденция» на второй сезон. Однако вот что известно Mail Кино о продолжении шоу.
Создатель сериала Пол Уильям Дэвис уже поделился своими замыслами о втором сезоне проекта. Возможно, сериал получит продолжение с новым загадочным сюжетом — и действие может выйти за пределы Белого дома (например, Букингемский дворец). «Все зависит от реакции зрителей. Конечно, я уже размышлял о будущем шоу и возможных направлениях его развития», — заявил сценарист.
По словам Дэвиса, расследовать новую тайну вновь предстоит Корделии Капп и ее напарнику, агенту ФБР Эдвину Парку: «Мне очень интересны отношения между Корделией и Эдвином. Их сотрудничество открывает множество сюжетных возможностей, и я вижу потенциал для новых захватывающих приключений».