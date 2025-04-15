Получив второй шанс после трагической гибели от рук возлюбленного Юй Цзиня, Цзян Сы решает переписать свою судьбу. Отказавшись от прежних обязательств, она начинает путь заново. Героиня открывает дело в мире ароматов и параллельно погружается в расследования, стремясь раскрыть тайны череды загадочных преступлений. Судьба вновь сталкивает ее с Юй Цзинем, и, несмотря на прошлое, они объединяют усилия, чтобы предотвратить трагедии, угрожающие семье Цзян Сы. Вместе они бросают вызов року, пытаясь спасти близких и вернуть стабильность династии Чжоу, балансирующей на грани хаоса.