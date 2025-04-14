Актеры Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко, Анастасия Уколова и Роман Евдокимов стали ведущими XII Премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения), которая пройдет в Москве 13 мая.
На торжественной церемонии станут известны имена победителей в 25 номинациях по итогам 2024 года: будут награждены лучшие сериалы разных жанров и форматов, актеры, режиссеры, сценаристы.
Проект Кино Mail впервые присоединяется к подготовке профессиональной премии Ассоциации и выступает кросс-медиа партнером XII Премии АПКиТ.
«В этом году я впервые была в лонг-листе Премии АПКиТ в номинации “Лучшая актриса сериала” за исполнение роли Алены Апиной в проекте “Комбинация”. В шорт-лист, к сожалению, не попала, но окажусь на сцене в качестве ведущей! Интересный факт, что с Ромой Евдокимовым мы однокурсники, вместе закончили ВТУ им. Щепкина. Рома был старостой курса, а я студенткой-прогульщицей. Мы находились в сопротивлении характеров, а теперь не только поддерживаем друг друга, но и будем вместе вести XII Премию АПКиТ. Какая интересная жизнь!» — комментирует Анастасия Уколова.
«Для меня большая честь стоять на одной сцене с лучшими по мнению продюсеров, ведь получить такую награду — одна из самых заветных мечт каждого кинематографиста. Благодарю АПКиТ за доверие и возможность стать частью такого грандиозного события в роли ведущей и с нетерпением жду яркой, красивой и масштабной церемонии вручения», — отметила звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Ника Здорик.
Третий год подряд партнером Премии АПКиТ выступает ВКонтакте — самая популярная социальная сеть в России.
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.