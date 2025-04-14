«В этом году я впервые была в лонг-листе Премии АПКиТ в номинации “Лучшая актриса сериала” за исполнение роли Алены Апиной в проекте “Комбинация”. В шорт-лист, к сожалению, не попала, но окажусь на сцене в качестве ведущей! Интересный факт, что с Ромой Евдокимовым мы однокурсники, вместе закончили ВТУ им. Щепкина. Рома был старостой курса, а я студенткой-прогульщицей. Мы находились в сопротивлении характеров, а теперь не только поддерживаем друг друга, но и будем вместе вести XII Премию АПКиТ. Какая интересная жизнь!» — комментирует Анастасия Уколова.