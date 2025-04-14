Еще в прошлом году звезда «Малефисенты» говорила, что дети следуют ее примеру и делают татуировки на теле. Например, у ее 16-летней дочери Вивьен есть надпись на правой руке со словами Stay Gold. Эта же фраза есть и на теле 49-летней актрисы — она нанесла ее на левую руку.