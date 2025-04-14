Шайло Джоли недавно вновь запечатлели папарацци на улице в Лос-Анджелесе. 18-летняя девушка прогуливалась после танцевальных занятий. Она была одета в серое худи с капюшоном и синие свободные штаны.
Девушка увлеченно разговаривала по телефону, когда ее засняли фотографы. На одном из кадров видно, что у наследницы Анджелины Джоли появилась татуировка на запястье. Шайло набила символ своего знака зодиака — Близнецы. Она отмечает день рождения 27 мая.
Еще в прошлом году звезда «Малефисенты» говорила, что дети следуют ее примеру и делают татуировки на теле. Например, у ее 16-летней дочери Вивьен есть надпись на правой руке со словами Stay Gold. Эта же фраза есть и на теле 49-летней актрисы — она нанесла ее на левую руку.
Ранее Шайло Джоли повторила культовый образ матери, в котором актриса играла в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Девушка также недавно сменила имидж, отрастив волосы.