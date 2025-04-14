HBO утвердила несколько актеров на роли в сериале о Гарри Поттере

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Телекомпания HBO официально утвердила основной взрослый состав актеров нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Об этом сообщил портал Deadline.
По его информации, в числе утвержденных актеров — Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора, а также актер Паапа Эссьеду, которого выбрали на роль профессора Северуса Снейпа.
На роль профессора Минервы Макгонагалл была утверждена Джанет Мактир, ранее номинированная на премию «Оскар». Роль профессора Квиринуса Квирелла сыграет актер Люк Таллон. Также стало известно, что лесничего Рубеуса Хагрида воплотит на экране актер Ник Фрост, а роль завхоза Аргуса Филча досталась Полу Уайтхаусу.
«Мы рады, что у нас на борту будут присутствовать столь выдающиеся люди, и нам не терпится увидеть, как они воплотят в жизнь этих горячо любимых персонажей», — отметили главный сценарист сериала Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Милод в совместном заявлении.
Ранее журнал Variety сообщил, что съемки сериала по франшизе о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона, где ранее были сняты фильмы по одноименной серии книг.