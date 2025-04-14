HBO утвердила несколько актеров на роли в сериале о Гарри Поттере

«Мы рады, что у нас на борту будут присутствовать столь выдающиеся люди, и нам не терпится увидеть, как они воплотят в жизнь этих горячо любимых персонажей», — отметили главный сценарист сериала Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Милод в совместном заявлении.