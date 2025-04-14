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Джон Траволта трогательно обратился к сыну, которого потерял 16 лет назад

Актер показал фото с погибшим сыном Джеттом в день его рождения

Джон Траволта в личном блоге опубликовал архивное фото с своим сыном Джеттом. Наследник актера трагически ушел из жизни в январе 2009 года. Ему было всего 16 лет.

Джон Траволта с сыном Джеттом, фото: соцсети
Джон Траволта с сыном Джеттом, фото: соцсети

Траволта обратился к сыну в день его рождения — 13 апреля Джетту могло бы исполниться 33 года.

«С днем рождения, Джетт, я так по тебе скучаю. Люблю тебя вечно!» — написал звезда фильма «Криминальное чтиво».

У первенца Траволты с раннего детства был диагностирован синдром Кавасаки. Джетт трагически погиб во время семейного отпуска на Багамах. У молодого человека случился приступ, и он сильно ударился головой о ванну в их загородном доме. Родители пытались спасти сына до приезда скорой, но мальчик умер в больнице, не приходя в сознание.

«По правде говоря, я не знал, справлюсь ли я. Жизнь перестала быть для меня интересной, поэтому потребовалось много усилий, чтобы мне стало лучше», — говорил актер о произошедшем спустя несколько лет.

Джетт родился в браке Джона Траволты с актрисой Келли Престон. У пары также есть 25-летняя дочь Элла Блю и 14-летний сын Бенджамин. В июле 2020 года Престон умерла. Причиной смерти стала онкология.

Ранее друзья Шэннен Доэрти почтили память актрисы в день ее рождения.