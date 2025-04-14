У первенца Траволты с раннего детства был диагностирован синдром Кавасаки. Джетт трагически погиб во время семейного отпуска на Багамах. У молодого человека случился приступ, и он сильно ударился головой о ванну в их загородном доме. Родители пытались спасти сына до приезда скорой, но мальчик умер в больнице, не приходя в сознание.