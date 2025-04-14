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Марк Эйдельштейн рассказал, как A$AP Rocky оценил его игру в «Аноре»

Российский актер и американский рэпер встретились на Неделе моды в Париже
A$AP Rocky и Марк Эйдельштейн / фото: соцсети
A$AP Rocky и Марк Эйдельштейн / фото: соцсети

Актер Марк Эйдельштейн назвал себя фанатом рэпера A$AP Rocky и вспомнил, что недавно встретил американскую знаменитость на одном из мероприятий. Об этом актер рассказал на онлайн-шоу «Вписка».

«Мы видели Джареда Лето, Роберта Дауни-младшего. Крутейших актеров. Но от них нет этой энергии, которая сносит волной. A$AP Rocky опоздал на десять минут, все его сидели ждали. Он входит — и всех как ветром сдувает», — рассказал Эйдельштейн.

Актер вспомнил, что впервые попробовал водку именно под треки американского рэпера. По словам Эйдельштейна, ему было приятно, когда музыкант похвалил его за игру в фильме «Анора».

«Потом он ко мне подошел: “Так вот, кид, я хотел тебе сказать, что я посмотрел “Анору” вчера, и это круто”. <…> Он мне сказал: “Я никому не верю, когда чуваки накуренные в кино. Чувак, а тебе я прямо верю. Я типа с бейбами также общаюсь”», — раскрыл актер.

По словам Эйдельштейна, в своем перформансе он вдохновлялся именно рэперской культурой — в том числе смотрел ролики с A$AP Rocky.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим актерским агентством в Голливуде.