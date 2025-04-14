Марк Эйдельштейн рассказал, как A$AP Rocky оценил его игру в «Аноре»

«Потом он ко мне подошел: “Так вот, кид, я хотел тебе сказать, что я посмотрел “Анору” вчера, и это круто”. <…> Он мне сказал: “Я никому не верю, когда чуваки накуренные в кино. Чувак, а тебе я прямо верю. Я типа с бейбами также общаюсь”», — раскрыл актер.