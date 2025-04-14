«Конфликт исчерпан»: актер Илья Дель – об аресте своей девушки за нападение с ножом

«Я считаю, что это слишком жесткое и суровое наказание в виде домашнего ареста. Конфликт между нами с Александрой исчерпан, претензий не имею. Никакого заявления я никогда не подавал на Александру. Ни до операции, ни после никто со мной на эту тему не общался, поэтому у меня никаких претензий нет», — сказал он.