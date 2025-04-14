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Карен Шахназаров назвал вторичным современное российское кино

Шахназаров: современное кино России вторично в сравнении с советским
Карен Шахназаров
Карен ШахназаровИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Карен Шахназаров заявил в беседе с ТАСС, что современное отечественное кино «по большей степени вторично».

Артист отметил, что в СССР существовали представители кинематографа, которые обладали «своеобразным и неповторимым стилем». Сейчас, считает постановщик, режиссеры пытаются кому-то подражать.

«Кино — это отражение общественной жизни страны, а наше общество не определилось в собственной идеологии, вот и кино не может быть другим. Но такие процессы закономерны, и я уверен, что когда-то это будет преодолено», — добавил Шахназаров.

Режиссер также отметил, что нынешняя «мода на ремейки» исходит от дефицита идей. Шахназаров признался, что не видит ничего плохого в том, что режиссеры переснимают культовые картины — но он бы «не стал этого делать».

«В современном обществе не так много по-настоящему мощных творческих концепций, поэтому и отсутствует стиль. В советском кино были художественные идеи, и очень сильные, а сегодня с этим проблема», — пояснил кинодеятель.

Ранее Шахназаров предложил вводить кинематограф в школьную программу со второго класса.