Актер Никита Кукушкин избавился от последней недвижимости в России

Российский актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом), который был одним из ведущих артистов «Гоголь-центра», избавился от последней недвижимости в РФ незадолго до выхода интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.