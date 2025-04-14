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Звезда «Триггера» пробежалась по снегу в красном бикини: «Подарок фанатам»

Актриса Виктория Маслова показала фото в купальнике в соцсети
Звезда «Триггера» пробежалась по снегу в красном бикини: "Подарок фанатам"
Звезда «Триггера» пробежалась по снегу в красном бикини: "Подарок фанатам"Источник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова показала фигуру в купальнике. Актриса пробежалась босиком по снегу в красном бикини и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая вы красивая», «Кайф», «Шикарная», «Неожиданный подарок фанатам от любимой артистки», «Фигура просто огонь», «Ничего себе», «Лань», «Потрясающая женщина», «Как вы прекрасны».

Артистка признавалась поклонникам, что сосредоточена на работе и «не ищет мужа». По словам Масловой, она мечтает о семье и детях, но не собирается соглашаться на отношения с «кем попало».