Звезда «Триггера» пробежалась по снегу в красном бикини: «Подарок фанатам»

Звезда сериала «Триггер» Виктория Маслова показала фигуру в купальнике. Актриса пробежалась босиком по снегу в красном бикини и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая вы красивая», «Кайф», «Шикарная», «Неожиданный подарок фанатам от любимой артистки», «Фигура просто огонь», «Ничего себе», «Лань», «Потрясающая женщина», «Как вы прекрасны».
Артистка признавалась поклонникам, что сосредоточена на работе и «не ищет мужа». По словам Масловой, она мечтает о семье и детях, но не собирается соглашаться на отношения с «кем попало».
Ранее звезда «Метода Фрейда» снялась в обтягивающем спортивном костюме, показав пресс.