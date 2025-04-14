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Звезда сериала «Восьмидесятые» снялась топлес

Актриса Наталья Земцова опубликовала фото без одежды
Звезда сериала «Восьмидесятые» снялась топлес
Звезда сериала «Восьмидесятые» снялась топлесИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова снялась топлес. Актриса позировала на кушетке в студии красоты и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ой, девочки, нам такое надо! Полноценный массаж с нежнейшим скрабом, и в это время массаж лица. Вообще забыла, кто я», — отметила артистка.

Знаменитость рассказывала подписчикам, что старается всегда поддерживать себя в форме, а не от сезона к сезону. Земцова активно занимается спортом, много ходит и периодически бегает. По словам актрисы, она также поддерживает мышцы в тонусе с помощью массажа и аппаратных процедур.

У артистки есть 10-летний сын Иван от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда звезда снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа была в городе на гастролях. Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения общего ребенка, а свой развод они не афишировали.

Ранее сообщалось, что Наталья Земцова решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии.