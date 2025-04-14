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Кара Делевинь появилась на фестивале Coachella в топе и коротких шортах

Актриса вышла в свет в откровенном наряде

Супермодель и актриса Кара Делевинь появилась на публике в топе и коротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Кара Делевинь
Кара ДелевиньИсточник: Legion-Media.ru

32-летняя знаменитость посетила мероприятие бренда Revolve, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Артистка позировала перед фотографами в медном топе, шоколадных замшевых коротких шортах и бежевых сандалиях. Звезда дополнила образ золотым колье, массивными серьги, леопардовым ремнем и браслетами. Актрисе сделали легкие локоны и макияж в естественном стиле.

В конце ноября 2024 года Делевинь снялась в праздничной рекламной кампании бренда Calvin Klein. На одном из кадров модель была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, который дополнила кожаным жакетом, брюками и туфлями на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Манекенщица стояла рядом с подарочными коробками. На других кадрах Кара Делевинь предстала в красном атласном платье с декольте и сапогах на каблуках и черном блестящем мини-платье.

В феврале артистка появилась на одной из обложек журнала The Perfect. Модель предстала перед камерой в темно-синем комплекте белья и белых кроссовках Miu Miu с бордовыми полосками. Манекенщица лежала на диване с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.