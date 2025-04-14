Кара Делевинь появилась на фестивале Coachella в топе и коротких шортах

В конце ноября 2024 года Делевинь снялась в праздничной рекламной кампании бренда Calvin Klein. На одном из кадров модель была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, который дополнила кожаным жакетом, брюками и туфлями на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Манекенщица стояла рядом с подарочными коробками. На других кадрах Кара Делевинь предстала в красном атласном платье с декольте и сапогах на каблуках и черном блестящем мини-платье.