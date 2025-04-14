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Звезда «Метода Фрейда» снялась в обтягивающем спортивном костюме, показав пресс

Актриса Елена Николаева продемонстрировала физическую форму в соцсети
Звезда «Метода Фрейда» снялась в обтягивающем спортивном костюме, обнажив пресс
Звезда «Метода Фрейда» снялась в обтягивающем спортивном костюме, обнажив прессИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Метод Фрейда» Елена Николаева снялась в обтягивающем спортивном костюме, обнажив пресс. Актриса позировала в леггинсах и топе перед зеркалом в фитнес-студии и поделилась кадром в соцсети.

Знаменитость рассказывала, что полгода соблюдала безуглеводную диету. После родов артистка «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Звезда искала разные способы, чтобы избавиться от приступов головной боли. По словам Николаевой, диета не только решила проблему, но и поспособствовала быстрому похудению. Позже актриса вернулась к обычному рациону, но исключила из него сахар и мучное.

Артистка отмечала, что во время пандемии коронавируса приобрела «суперформу». Николаева каждый день занималась спортом. По словам знаменитости, сейчас у нее нет такой возможности, но она продолжает уделять максимум внимания поддержанию фигуры.

Звезда в 2009 году родила первенца Артемия от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Знаменитость не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи.