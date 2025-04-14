Звезда «Метода Фрейда» снялась в обтягивающем спортивном костюме, показав пресс

Звезда в 2009 году родила первенца Артемия от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Знаменитость не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи.