«Сколько я себя помню, мы всегда вместе праздновали наши дни рождения. В этом году я сохраню эту традицию и поздравлю тебя. Я так рада, что мы все были вместе в этот день в прошлом году, не зная, что это будет последний раз. С днем рождения, Шэннен», — написала Геллар.