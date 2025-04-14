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Друзья Шэннен Доэрти почтили память актрисы в день ее рождения

12 апреля звезде «Зачарованных» могло бы исполниться 54 года

Подруги Шэннен Доэрти почтили ее память в своих соцсетях в честь дня рождения актрисы — 12 апреля ей бы исполнилось 54 года. Одной из первых стала Сара Мишель Геллар, которой исполнилось 47 лет 14 апреля. Актриса опубликовала архивное фото с Доэрти и призналась, что они всегда отмечали дни рождения вместе.

Шэннен Доэрти и Сара Мишель Геллар, фото: соцсети
Шэннен Доэрти и Сара Мишель Геллар, фото: соцсети

Также она поделилась видео, на котором запечатлела празднование последнего дня рождения звезды «Зачарованных». В тот вечер она вместе с другими друзьями Доэрти пела «С днем рождения, дорогая Шэннен», а затем имениннице вынесли торт со свечами.

«Сколько я себя помню, мы всегда вместе праздновали наши дни рождения. В этом году я сохраню эту традицию и поздравлю тебя. Я так рада, что мы все были вместе в этот день в прошлом году, не зная, что это будет последний раз. С днем рождения, Шэннен», — написала Геллар.

К поздравлениям присоединилась и Роуз МакГоун, коллега актрисы по сериалу «Зачарованные». МакГоун появилась в проекте уже после того, как Доэрти его покинула.

Роуз МакГоуэн поздравила Шэннен Доэрти с днем рождения, фото: соцсети
Роуз МакГоуэн поздравила Шэннен Доэрти с днем рождения, фото: соцсети

Актриса в соцсетях сделала репост публикации из фанатского аккаунта Доэрти, где поклонники поздравляли звезду с днем рождения.

«Нам тебя не хватает, мы тебя любим», — добавила МакГоун.

Напомним, Шэннен Доэрти ушла из жизни в середине июля 2024 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году она признавалась, что у нее рак молочной железы четвертой стадии с метастазами. Несмотря на это, актриса верила, что сможет победить болезнь.