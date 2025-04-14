Не всем юным звездам не удается удержаться на вершине голливудского олимпа. Это происходит по разным причинам: студии могут терять интерес к повзрослевшим актерам, или кто-то из артистов сознательно выбирает другой путь, как Кэрри Хенн из «Чужих». Составили список тех, кто начал блистать с детства, не сбавил обороты и до сих пор радует уже зрелыми ролями.