Не всем юным звездам не удается удержаться на вершине голливудского олимпа. Это происходит по разным причинам: студии могут терять интерес к повзрослевшим актерам, или кто-то из артистов сознательно выбирает другой путь, как Кэрри Хенн из «Чужих». Составили список тех, кто начал блистать с детства, не сбавил обороты и до сих пор радует уже зрелыми ролями.
1. Эйса Баттерфилд
Мировую славу англичанину принесла драма о Холокосте «Мальчик в полосатой пижаме». Эйсе Баттерфилду было тогда 11 лет, но он покорил всех своей проникновенной игрой. А режиссер Марк Херман потом признался, что после сотни других претендентов на кастинге стало ясно, что Баттерфилд — именно тот парень, кого искали.
Спустя пару лет Эйса сыграл юного изобретателя Хьюго в семейной драме «Хранитель времени». Закрепить успех помогла главная роль в фантастической картине «Игра Эндера». В 2014 году актеру достался персонаж с аутизмом в мелодраме «X+Y». Затем последовали фильмы «Дом странных детей мисс Перегрин», «Космос между нами» и сериал «Сексуальное просвещение», игра в котором позволила Баттерфилду поймать новую волну популярности.
2. Фредди Хаймор
Актер начал сниматься с семи лет и в 12 попал в каст фэнтези «Волшебная страна», где ему посчастливилось поработать с Кейт Уинслет и Джонни Деппом. Последний предложил Фредди Хаймору роль в рождественской сказке «Чарли и шоколадная фабрика». Юный артист засветился в картинах «Хороший год» и «Август Раш».
С возрастом исполнителю роли Чарли Бакета стали доставаться все более драматические персонажи. Прорывным стал сериал «Мотель Бейтсов», где Фредди воплотил образ Нормана Бейтса и даже выступил в роли режиссера нескольких эпизодов. Зрители хвалили игру Хаймора, отмечая, что не каждый может сыграть маньяка, которому сочувствуешь. Хирург с аутизмом Шон Мерфи из сериала «Хороший доктор» принес актеру первую номинацию на «Золотой глобус».
3. Николас Холт
В юности актер запомнился благодаря роли в фильме «Мой мальчик». На тот момент Николасу Холту было 12, а его партнером по съемочной площадке стал Хью Грант. В подростковом сериале «Молокососы» Холт впервые снялся в откровенной сцене, признавшись потом, что чувствовал себя неуютно, но этот опыт был важен для профессионального роста.
Переход в большое кино оказался удачным: Николас сыграл в драме с Колином Фертом «Одинокий мужчина» и в супергеройском боевике «Люди Икс: Первый класс». Успех к актеру пришел после главной роли в мелодраме «Тепло наших тел» и мощного перезапуска постапокалиптической франшизы «Безумный Макс: Дорога ярости». Триумфом для Холта ознаменовался выход сатирической драмы «Великая», где его напарницей выступила Эль Фаннинг.
4. Джош Хатчерсон
Большой успех артисту принесла роль Пита — преданного соратника Китнисс Эвердин в боевике «Голодные игры». Но на экранах Джош Хатчерсон появился еще ребенком. Первую заметную роль он исполнил еще в десять лет в фильме с Питером Фальком «Дикие деньки», а потом засветился в ромкоме «Маленький Манхэттен» и фэнтези «Мост в Терабитию».
В 2014 году Хатчерсон попробовал себя в качестве продюсера в триллере с Бенисио Дель Торо «Потерянный рай». Джош продолжает сниматься в самых разнообразных проектах, среди них и боевик «Пчеловод», и хоррор «Пять ночей с Фредди».
5. Томас Броди-Сэнгстер
Впервые на экране троюродный племянник Хью Гранта появился в 2001 году, сыграв больного раком мальчика в мелодраме «Открытки для чуда». В десять лет Томас Броди-Сэнгстер исполнил роль юного фюрера в военной драме «Гитлер: Восхождение дьявола». Успех актеру принесли ромком «Реальная любовь», мини-сериал «Мальчик в перьях» и комедия «Моя ужасная няня».
Но настоящий прорыв случился, когда Томас сыграл молодого Пола Маккартни в байопике «Стать Джоном Ленноном». А роль в подростковой фантастике «Бегущий в лабиринте» вывела артиста на новый уровень. Сейчас Томас занят в сериале «Ловкий плут», где перевоплотился в бывшего вора, решившего начать новую жизнь в Австралии.
6. Сирша Ронан
Эта ирландка — настоящий феномен. За свой актерский дебют в «Искуплении» Сирша Ронан получила номинацию на «Оскар», а ведь ей было всего 13 лет. После такого старта предложения посыпались одно за другим, но широкая известность к Сирше пришла после главной роли в драме Питера Джексона «Милые кости».
Ронан стала музой сразу двух знаковых режиссеров. Уэс Андерсон пригласил девушку в фильмы «Отель “Гранд Будапешт”» и «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан”». А Грета Гервиг сделала блондинку центральной фигурой в «Леди Берд» и «Маленьких женщинах» — роль в последнем проекте принесла Сирше «Золотой глобус».
7. Дэниэл Рэдклифф
История о «мальчике, который выжил» не была дебютной для юного актера. Еще раньше он сыграл в драматическом триллере с Пирсом Броснаном «Портной из Панамы». А его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд». Именно там Дэниэла Рэдклиффа заметил Крис Коламбус и предложил главную роль в «Гарри Поттере и философском камне». Семь фильмов серии превратили артиста в мировую звезду.
После окончания франшизы Дэниэл старался выбирал нестандартные, порой провокационные роли: поэт Аллен Гинзберг в «Убей своих любимых», оживший труп в комедии «Человек — швейцарский нож», политзаключенный в триллере «Побег из Претории». В мини-сериале «Странный Эл» Рэдклифф перевоплотился в эпатажного музыканта и впервые получил номинацию на «Эмми». На сегодняшний день Дэниэл Рэдклифф — актер, который не боится рисковать и каждый раз доказывает, что давно вышел за рамки одного образа.