50-летняя Ева Лонгория показала подросшего сына

Актриса отмечала в соцсетях, что не прекращала заниматься спортом во время беременности. Она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов Лонгория начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда подчеркивала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает «пахать» в тренажерном зале.