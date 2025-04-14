50-летняя Ева Лонгория показала подросшего сына

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория показала поклонникам своего шестилетнего сына. Актриса поделилась в соцсети кадрами с семейного отдыха в Испании.
Артистка стала матерью в 43 года. Она родила Сантьяго Энрике от мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Пара официально зарегистрировала отношения в 2016 году после трехлетнего романа. Лонгория рассказывала, что не могла построить нормальные семейные отношения, пока не научилась самообладанию. И только после проработки ревности она встретила своего третьего мужа, с которым счастлива 12 лет.
Актриса отмечала в соцсетях, что не прекращала заниматься спортом во время беременности. Она практиковала йогу и легкую физическую нагрузку. А после родов Лонгория начала активно приводить себя в форму и показывала это в соцсетях. Звезда подчеркивала, что ее мотивирует отражение в зеркале, поэтому она не прекращает «пахать» в тренажерном зале.
Знаменитость также строго следит за питанием и редко позволяет себе «запрещенку». Артистка неоднократно признавалась поклонникам, что склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно придерживаться диеты.
Ранее Ева Лонгория призналась, что в юности ее считали гадким утенком.