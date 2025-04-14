Завершается старая эпоха. Реальная власть и деньги от дворянства переходят в руки тех, у кого очень своеобразные понятия о законе и чести, зато есть деловая хватка, умение приспосабливаться и зарабатывать. Драматизм этого перехода в краю феодальных обычаев, старинных вилл и монументальных палаццо воспринимается особенно остро. Привычные порядки, еще вчера казавшиеся незыблемыми как горы Сицилии, сносит ветром перемен. Чем закончился сериал «Леопард», гибелью отжившего или все же поворотом к новой жизни, судить сложно. Его финал одновременно трагичен и неоднозначен.
Итоги финальной серии сериала «Леопард»
Действие сериала разворачивается во второй половине XIX века, когда Сицилия переживала тяжелое время. Живописный край виноградников, лимонных и оливковых деревьев был охвачен революцией, которая спровоцировала массовые беспорядки. Маленькое обособленное королевство вслед за другими итальянскими территориями перешло под власть армии Джузеппе Гарибальди и новой правящей династии.
В этой обстановке князь Фабрицио Салина, которого за знатность рода называли Il Gattopardo (Леопардом), и его многочисленная семья тщетно пытались отстоять аристократическую честь и благосостояние. Могущественный когда-то дворянин вынужден отдать лучшие свои земли за помилование племянника, ставшего мятежником, выпрашивать разрешение на выезд из дома у новых властей и породниться с беспринципным человеком низкого происхождения Калоджеро Седарой.
На фоне всеобщих потрясений расцвела любовь дочери князя к своему кузену Танкреди Фальконери, мечтающему служить в армии Гарибальди. Чувства Кончетты, хотя и взаимные, стали мукой для обоих: молодой человек жадно стремится к славе, удовольствиям и не способен сделать девушку счастливой. Понимая это, отец подтолкнул Танкреди к шагу, который разбил сердце Кончетты. В отчаянии она и другие члены семьи решили противостоять судьбе. Но вскоре род Салина постигла трагедия, перечеркивающая их надежды на будущее.
Потеряв наследника, князь стал рассеян, апатичен и сварлив. Однажды вечером вместе с женихом Кончетты, дочерьми и сыном он отправился на бал, где встретил нувориша Калоджеро Седару, получившего пост сенатора, а также вернувшихся из Парижа Танкреди с Анжеликой.
Жена кузена призналась Кончетте, что тот стыдится ее низкого происхождения и давно к ней охладел. Вечер откровений продолжился признаниями самого Танкреди. Кончетта была не в силах скрывать, что до сих пор питает к нему чувства.
Во время светской беседы на балу князь, не сдерживая презрения, саркастически прокомментировал напыщенные высказывания Седары. Бывший губернатор умолял Леопарда выкупить у него утраченные родовые земли, но тот отказал просителю, хотя и понимал, что угодьями скоро завладеет Седара. Новоиспеченный сенатор подтвердил это презрительной тирадой в адрес разорившейся аристократии и уверил, что знает цену деньгам.
Утомленный музыкой и суетой вокруг Фабрицио Салина плохо себя почувствовал, но нашел силы на обещанный Анжелике вальс. Измученный балом, он с горечью сообщил Кончетте о том, что их время заканчивается. На рассвете они вместе с дочерью вернутся домой, любуясь рассветом. Внезапно князя сразил удар, и он упал в саду без чувств.
Граф Бомбела, видя, что Кончетта не хочет выходить за него, покинул Сицилию. Перед смертью князь попросил дочь позаботиться о брате, которому перешел родовой титул.
Кончетте и Франческо удалось выкупить родовые земли, когда отец еще лежал на смертном одре. Руссо, правая рука Седары и бывший княжеский управляющий, уязвленный неудачей, бросил в лицо осиротевшим наследникам, что они лишь овцы, которых рано или поздно остригут.
В финале Кончетта, одетая в траур по отцу, отправилась верхом осматривать родовые владения.
Как сложилась судьба героев
Родовитые и низшего сословия персонажи переживают множество катастроф. Одни в результате гибнут, другие возвышаются, а кому-то приходится просто мириться с новыми условиями существования.
Князь Фабрицио Корбера из рода Салина
Импозантный дворянин преклонных лет. В натуре князя Фабрицио Корбера (Ким Росси Стюарт) сочетаются светский лоск, феодальные замашки, живой ум, лицемерие и любовь к семье. Князь — патриот Сицилии и противник новой власти. Он предельно консервативен, при этом понимает, что старая аристократия потеряла свое могущество. Социальные потрясения и гибель одного из сыновей подкашивают его здоровье и лишают сил продолжать жизнь.
Кончетта
Кроткая, великодушная и жертвенная дочь князя Салина Кончетта (Бенедетта Поркароли) воспитывалась в монастыре. Поняв, что ее любовь к Танкреди не имеет будущего, девушка решает постричься в монахини, но затем обручается с другим мужчиной и собирается переехать с ним в Милан. В итоге она остается дома: помогать семье и присматривать за угодьями.
Танкреди Фальконери
Племянник Леопарда Танкерди (Сол Нанни) — самолюбивый мечтательный юноша. Он рискует жизнью ради Италии, женится на одной из первых красавиц Сицилии, добивается успехов на королевской службе и получает пост в посольстве Франции. Но все это не радует Танкреди, он осознает, что променял чистую любовь Кончетты на суетную лицемерную жизнь.
Анжелика
Дочь Калоджеро Седара, бывшего мэра, возвысившегося при новой власти, добилась всего, о чем могла только мечтать: породнилась с аристократами, переехала в Париж, получила возможность блистать на балах и жить в роскоши. Но Анжелика (Дева Кассель) осталась глубоко одинокой в душе, ее брак не принес ей счастья, а во внимании к ней общества она чувствует презрение.
Будет ли продолжение сериала «Леопард»
Мини-сериал, состоящий из шести эпизодов, охватил практически весь сюжет романа, созданного итальянским писателем XIX века Джузеппе Томази ди Лампедуза. Его финал соответствует сюжету литературного произведения. О том, планируются ли съемки второго сезона, официальной информации от создателей картины не поступало.