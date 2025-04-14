Завершается старая эпоха. Реальная власть и деньги от дворянства переходят в руки тех, у кого очень своеобразные понятия о законе и чести, зато есть деловая хватка, умение приспосабливаться и зарабатывать. Драматизм этого перехода в краю феодальных обычаев, старинных вилл и монументальных палаццо воспринимается особенно остро. Привычные порядки, еще вчера казавшиеся незыблемыми как горы Сицилии, сносит ветром перемен. Чем закончился сериал «Леопард», гибелью отжившего или все же поворотом к новой жизни, судить сложно. Его финал одновременно трагичен и неоднозначен.