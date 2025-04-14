Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Чем закончился сериал «Леопард»: жизнь под обломками старого мира

Драма о жизни аристократической семьи на Сицилии в период объединения Италии пронизана ощущением приближающейся катастрофы. Крах многовековых традиций целого государства — главное, чем закончился сериал «Леопард», снятый по мотивам одноименного исторического романа.
Наталья Голышева
Автор Кино Mail
Ким Росси Стюарт в сериале «Леопард»
Ким Росси Стюарт в роли Князя Фабрицио Корбера в сериале «Леопард»

Завершается старая эпоха. Реальная власть и деньги от дворянства переходят в руки тех, у кого очень своеобразные понятия о законе и чести, зато есть деловая хватка, умение приспосабливаться и зарабатывать. Драматизм этого перехода в краю феодальных обычаев, старинных вилл и монументальных палаццо воспринимается особенно остро. Привычные порядки, еще вчера казавшиеся незыблемыми как горы Сицилии, сносит ветром перемен. Чем закончился сериал «Леопард», гибелью отжившего или все же поворотом к новой жизни, судить сложно. Его финал одновременно трагичен и неоднозначен.

Итоги финальной серии сериала «Леопард»

Действие сериала разворачивается во второй половине XIX века, когда Сицилия переживала тяжелое время. Живописный край виноградников, лимонных и оливковых деревьев был охвачен революцией, которая спровоцировала массовые беспорядки. Маленькое обособленное королевство вслед за другими итальянскими территориями перешло под власть армии Джузеппе Гарибальди и новой правящей династии. 

В этой обстановке князь Фабрицио Салина, которого за знатность рода называли Il Gattopardo (Леопардом), и его многочисленная семья тщетно пытались отстоять аристократическую честь и благосостояние. Могущественный когда-то дворянин вынужден отдать лучшие свои земли за помилование племянника, ставшего мятежником, выпрашивать разрешение на выезд из дома у новых властей и породниться с беспринципным человеком низкого происхождения Калоджеро Седарой. 

На фоне всеобщих потрясений расцвела любовь дочери князя к своему кузену Танкреди Фальконери, мечтающему служить в армии Гарибальди. Чувства Кончетты, хотя и взаимные, стали мукой для обоих: молодой человек жадно стремится к славе, удовольствиям и не способен сделать девушку счастливой. Понимая это, отец подтолкнул Танкреди к шагу, который разбил сердце Кончетты. В отчаянии она и другие члены семьи решили противостоять судьбе. Но вскоре род Салина постигла трагедия, перечеркивающая их надежды на будущее.

Потеряв наследника, князь стал рассеян, апатичен и сварлив. Однажды вечером вместе с женихом Кончетты, дочерьми и сыном он отправился на бал, где встретил нувориша Калоджеро Седару, получившего пост сенатора, а также вернувшихся из Парижа Танкреди с Анжеликой. 

Жена кузена призналась Кончетте, что тот стыдится ее низкого происхождения и давно к ней охладел. Вечер откровений продолжился признаниями самого Танкреди. Кончетта была не в силах скрывать, что до сих пор питает к нему чувства.

Во время светской беседы на балу князь, не сдерживая презрения, саркастически прокомментировал напыщенные высказывания Седары. Бывший губернатор умолял Леопарда выкупить у него утраченные родовые земли, но тот отказал просителю, хотя и понимал, что угодьями скоро завладеет Седара. Новоиспеченный сенатор подтвердил это презрительной тирадой в адрес разорившейся аристократии и уверил, что знает цену деньгам.

Утомленный музыкой и суетой вокруг Фабрицио Салина плохо себя почувствовал, но нашел силы на обещанный Анжелике вальс. Измученный балом, он с горечью сообщил Кончетте о том, что их время заканчивается. На рассвете они вместе с дочерью вернутся домой, любуясь рассветом. Внезапно князя сразил удар, и он упал в саду без чувств.

Граф Бомбела, видя, что Кончетта не хочет выходить за него, покинул Сицилию. Перед смертью князь попросил дочь позаботиться о брате, которому перешел родовой титул. 

Кончетте и Франческо удалось выкупить родовые земли, когда отец еще лежал на смертном одре. Руссо, правая рука Седары и бывший княжеский управляющий, уязвленный неудачей, бросил в лицо осиротевшим наследникам, что они лишь овцы, которых рано или поздно остригут.

В финале Кончетта, одетая в траур по отцу, отправилась верхом осматривать родовые владения.

Как сложилась судьба героев

Родовитые и низшего сословия персонажи переживают множество катастроф. Одни в результате гибнут, другие возвышаются, а кому-то приходится просто мириться с новыми условиями существования.

Князь Фабрицио Корбера из рода Салина

Ким Росси Стюарт в сериале «Леопард»
Ким Росси Стюарт в роли Князя Фабрицио Корбера в сериале «Леопард»

Импозантный дворянин преклонных лет. В натуре князя Фабрицио Корбера (Ким Росси Стюарт) сочетаются светский лоск, феодальные замашки, живой ум, лицемерие и любовь к семье. Князь — патриот Сицилии и противник новой власти. Он предельно консервативен, при этом понимает, что старая аристократия потеряла свое могущество. Социальные потрясения и гибель одного из сыновей подкашивают его здоровье и лишают сил продолжать жизнь.

Кончетта

Бенедетта Поркароли в сериале «Леопард»
Бенедетта Поркароли в роли Кончетты в сериале «Леопард»

Кроткая, великодушная и жертвенная дочь князя Салина Кончетта (Бенедетта Поркароли) воспитывалась в монастыре. Поняв, что ее любовь к Танкреди не имеет будущего, девушка решает постричься в монахини, но затем обручается с другим мужчиной и собирается переехать с ним в Милан. В итоге она остается дома: помогать семье и присматривать за угодьями.

Танкреди Фальконери

Ким Росси Стюарт и Сол Нанни в сериале «Леопард»
Ким Росси Стюарт и Сол Нанни в роли Князя Фабрицио Корбера и Танкреди Фальконери в сериале «Леопард»

Племянник Леопарда Танкерди (Сол Нанни) — самолюбивый мечтательный юноша. Он рискует жизнью ради Италии, женится на одной из первых красавиц Сицилии, добивается успехов на королевской службе и получает пост в посольстве Франции. Но все это не радует Танкреди, он осознает, что променял чистую любовь Кончетты на суетную лицемерную жизнь.

Анжелика

Дева Кассель в сериале «Леопард»
Дева Кассель в роли Анжелики в сериале «Леопард»

Дочь Калоджеро Седара, бывшего мэра, возвысившегося при новой власти, добилась всего, о чем могла только мечтать: породнилась с аристократами, переехала в Париж, получила возможность блистать на балах и жить в роскоши. Но Анжелика (Дева Кассель) осталась глубоко одинокой в душе, ее брак не принес ей счастья, а во внимании к ней общества она чувствует презрение.

Будет ли продолжение сериала «Леопард»

Мини-сериал, состоящий из шести эпизодов, охватил практически весь сюжет романа, созданного итальянским писателем XIX века Джузеппе Томази ди Лампедуза. Его финал соответствует сюжету литературного произведения. О том, планируются ли съемки второго сезона, официальной информации от создателей картины не поступало.