Российскую актрису отправили под домашний арест после нападения с ножом

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил актрису Александру Дроздову, которая ранила ножом своего возлюбленного и коллегу Илью Деля, под домашний арест до 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».