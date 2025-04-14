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Звезда «Американской истории ужасов» вышла на публику в полупрозрачном платье

Актриса Эмма Робертс вышла в свет в откровенном наряде

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс вышла на публику в полупрозрачном платье. Фото опубликовано на сайте WWD.

Эмма Робертс
Эмма РобертсИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Робертс стала гостьей мероприятия бренда Revolve, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем полупрозрачном макси-платье, белых кожаных сандалиях с острым мысом и золотых серьгах. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовой помадой.

Голливудская актриса состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года. Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, Эмма Робертс не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.

Сыну Эммы Робертс три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда. В январе 2022 года стало известно, что голливудская актриса рассталась с отцом ребенка. В ноябре прошлого года артистка выложила фото с сыном.