Звезда «Американской истории ужасов» вышла на публику в полупрозрачном платье

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс вышла на публику в полупрозрачном платье. Фото опубликовано на сайте WWD.
Эмма Робертс стала гостьей мероприятия бренда Revolve, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Coachella в Калифорнии. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем полупрозрачном макси-платье, белых кожаных сандалиях с острым мысом и золотых серьгах. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовой помадой.
Голливудская актриса состоит в отношениях с артистом Коди Джоном. О романе пары стало известно в октябре 2022 года. Влюбленные познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, Эмма Робертс не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.
Сыну Эммы Робертс три года, она родила первенца от коллеги Гаррета Хедлунда. В январе 2022 года стало известно, что голливудская актриса рассталась с отцом ребенка. В ноябре прошлого года артистка выложила фото с сыном.