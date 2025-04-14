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Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

Актера заметили на прогулке вместе с 33-летней дочерью

Внешность американского актера Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

Шон Пенн с дочерью Дилан
Шон Пенн с дочерью ДиланИсточник: Legion-Media.ru

64-летнего лауреата премии «Оскар» запечатлели во время похода в ресторан Nobu в Малибу, штат Калифорния. Он предстал перед камерами в темно-зеленой куртке и белых кедах и футболке. Также артист надел бежевые брюки, которые оказались покрыты пятнами, и продемонстрировал небрежную прическу. Отмечается, что впоследствии к ужину присоединилась дочь звезды — 33-летняя модель и актриса Дилан Пенн.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях.

«Он всегда выглядит так, будто его протащили через кусты задом наперед (дважды)», «Его брюки кажутся очень грязными», «Шону не помешало бы почистить ногти», «Все время выглядит как бездомный», «Не моется и носит грязную одежду», «Ему так комфортно и его не волнует, что о нем думают другие. Хорошая черта», «Всегда так выглядит. Думаю, он в порядке», «Шон готовится к новой роли», «Всегда таким был, просто стал старше», — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».