Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

«Он всегда выглядит так, будто его протащили через кусты задом наперед (дважды)», «Его брюки кажутся очень грязными», «Шону не помешало бы почистить ногти», «Все время выглядит как бездомный», «Не моется и носит грязную одежду», «Ему так комфортно и его не волнует, что о нем думают другие. Хорошая черта», «Всегда так выглядит. Думаю, он в порядке», «Шон готовится к новой роли», «Всегда таким был, просто стал старше», — заявили юзеры.