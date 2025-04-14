Голливуд обратился к традиционным ценностям из-за политики Трампа

Известно, что в январе Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность (DEI), что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ. Издание уточняет, что в Голливуде поддерживают либеральные ценности, но приспосабливаются к политике президента США из-за тяжелой обстановки в киноиндустрии после пандемии, забастовок работников и разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Эксперты также сообщают, что компании Amazon и Apple, разделяющие взгляды Трампа, стали крупнейшими заказчиками Голливуда.