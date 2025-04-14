Официальной причиной смерти актера Вэла Килмера стала пневмония

Стала известна официальная причина смерти американского актера Вэла Килмера, он скончался от пневмонии, пишет TMZ.
Портал получил свидетельство о смерти артиста. В нем говорится, что непосредственной причиной его кончины стала пневмония. Ей сопутствовали острая и хроническая дыхательная недостаточность, а также рак основания языка.
Кроме того, по данным портала, Вэла Килмера кремировали 7 апреля. Также отмечается, что у актера были проблемы со здоровьем в течение многих лет.
Артист скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Вэл Килмер известен благодаря ролям в картинах The Doors, «Схватка», «Бэтмен навсегда» и другим. За свою жизнь он принял участие в более чем 90 проектах.