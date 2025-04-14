Официальной причиной смерти актера Вэла Килмера стала пневмония

Артист скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Вэл Килмер известен благодаря ролям в картинах The Doors, «Схватка», «Бэтмен навсегда» и другим. За свою жизнь он принял участие в более чем 90 проектах.