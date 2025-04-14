Жена Константина Эрнста показала редкое фото с детьми

Софья Эрнст показала в соцсети редкую фотографию с детьми от генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
12 апреля актриса отпраздновала 37-летие. В честь такого события она выложила фотографии из семейного архива. На одном из кадров артистка позировала вместе с детьми на съемочной площадке. Жена Константина Эрнста в белом платье держала на руках сына, а рядом стояли дочери. На другом снимке актриса была запечатлена с мужем.
«Прекрасный день, чтобы признаться в любви мужу, детям, семье, друзьям, театру, работе, небу, русским просторам, Петербургу, жизни. Спасибо мамочке с папочкой, что меня родили», — подписала фото звезда.
Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.
В январе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст впервые за долгое время вышел в свет с женой. Супруги посетили премьеру музыкального спектакля «Щастье!» в театре имени Моссовета.