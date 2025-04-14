Шахназаров считает, что ИИ сможет составить конкуренцию сценаристам

«Я читал сценарий, написанный ИИ — он абсолютно неплохой. Мне кажется, что ИИ сможет создавать сценарии лучше, чем человек со средним уровнем профессионализма. Может быть искусственный интеллект не напишет “Братьев Карамазовых”, но “Братья Карамазовы” пишутся раз в 100 лет, а то и в 1 000 [лет], а остальная литература, сценарии — это все равно что-то среднее», — отметил он.