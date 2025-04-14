Шахназаров считает, что ИИ сможет составить конкуренцию сценаристам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) способен написать сценарий не хуже специалиста в этой области. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор «Мосфильма», народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.
«Я читал сценарий, написанный ИИ — он абсолютно неплохой. Мне кажется, что ИИ сможет создавать сценарии лучше, чем человек со средним уровнем профессионализма. Может быть искусственный интеллект не напишет “Братьев Карамазовых”, но “Братья Карамазовы” пишутся раз в 100 лет, а то и в 1 000 [лет], а остальная литература, сценарии — это все равно что-то среднее», — отметил он.
В этом контексте Шахназаров считает, что ИИ вполне может заменить человека. Он также подчеркнул, что в связи с этой тенденцией возникает множество вопросов и проблем, с которыми может столкнуться общество.
«Возможно, человека будут вытеснять», — выразил мнение режиссер.
«Я сам его [ИИ] не использовал, но, конечно, приглядываюсь. Это будет применяться все чаще, и сейчас я встречаю такие примеры», — добавил собеседник агентства, отметив, что технический прогресс и рост технологий подталкивают людей к новым решениям.
«Я всю жизнь работал на пленке, затем пришла цифра, и реалии таковы, что последние две картины я снимал на цифру. Меняются технологии, и, хочешь — не хочешь, в конечном итоге либо работаешь, либо остаешься лежать на диване», — считает Шахназаров.
По словам режиссера, искусственный интеллект является серьезной темой. Он отметил, что видел работы, в которых ИИ удивительно легко имитирует изображения актеров, включая тех, кто уже ушел из жизни, и что их порой невозможно отличить от настоящих, добавив, что это лишь начало.
Шахназаров также подчеркнул, что человек подчинен цивилизации.
«Остановить технологии невозможно. Они заполняют нашу жизнь, и с этим ничего не поделаешь. Я думаю, что есть несколько полезных вещей, которые сможет сделать искусственный интеллект», — заключил он.